Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Arad au prins, in municipiul de pe Mures, un tanar de 28 de ani pe numele caruia autoritațile britanice...

- O femeie in varsta de 30 de ani si-a ascuns sub fusta bebelusul in varsta de 10 luni si a incercat sa-l scoata ilegal din tara si sa-l duca in Germania, a transmis Politia de Frontiera.

- In urma cazului de la Caracal, ministrul de Interne Mihai Fifor a anuntat, joi, ca in primele sapte zile de verificari au fost identificati 491 de soferi care faceau transport ilegal de persoane. Fifor a mai spus ca astfel de controale vor fi efectuate periodic.

- La data de 04.08.2019, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului D.C., in varsta de 19 ani, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de persoane și lipsire de libertate…

- Un barbat in varsta de 22 de ani a fost arestat noaptea trecuta, dupa ce a incercat sa intre ilegal in Palatul Buckingham din Londra, resedinta oficiala a reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii. Incidentul a avut loc miercuri noapte, in jurul orei locale 02.00, iar regina Elizabeth a II-a se afla…

- Potrivit politistilor de la Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac – Nagylak, judetul Arad, incidentul a avut loc duminica. Femeia, in varsta de 34 de ani, din judetul Prahova, calatorea ca pasager intr-un autoturism inmatriculat in Romania. In timpul controlului efectuat asupra masinii, politistii…