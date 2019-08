Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incendiu pe insula spaniola Gran Canaria a determinat autoritatile sa evacueze un sit turistic si un hotel de lux, la doar cateva zile dupa ce focul a devastat aceeasi zona, relateaza AFP. Consiliul insulei a anuntat sambata pe Twitter ca evacueaza Cruz de Tejeda, un sit muntos popular…

- Josephine Gillan, o actrița israeliana care a interpretat rolul prostituatei Marei in serialul „Game of Thrones“, spune ca serviciile sociale din Israel i-au rapit fetița de opt luni. Actrița a publicat pe rețelele de socializare un clip in care se vede cum micuța Gloria, fetița ei de opt luni este…

- Actrita Josephine Gillan (31 de ani), care a interpretat rolul prostituatei Marei in serialul „Game of Thrones“, sustine ca serviciile sociale din Israel i-au rapit copilul in miezul noptii.

- Tesla a anunțat ca va lansa in curand versiunea a 10-a a software-ului integrat in modelele sale, cel mai probabil in cursul lunii august. Elon Musk, CEO-ul constructorului american, a oferit cateva informații despre noutațile pregatite in cadrul unor posturi pe rețeaua de socializare Twitter. Noul…

- Directorul serviciilor secrete israeliene (Mosad) Yossi Cohen a anuntat luni ca tara sa dispune de surse care dau asigurari ”cu certitudine” ca Iranul se afla in spatele recentelor atacuri in regiunea Golfului Persic, relateaza AFP.Citește și: Tariceanu, lovitura sub centura pentru Teodorovici:…

- ''Tenet'', noul si mult asteptatul film al lui Christopher Nolan, este inconjurat de un val de mister. Totusi, au fost surprinse primele imagini de la turnarea acestui film in care apar Robert Pattinson si John David Washington, fiul lui Denzel Washington, relateaza online ziarul…

- Vineri, 21 iunie 2019 (in luna zilei copilului), am asistat, aproape in direct, la rapirea de catre statul roman instigat de cetateni straini a unei fetite de 8 ani. Care, rapita fiind cu violenta, la ora 20,00 cand transmitem acest protest – apel, este, in continuare, in starea de lipsire de libertate…

- In anul 2018, serviciile sociale subventionate prin Directia Asistenta Sociala Baia Mare s-au ridicat la suma de 477.300 lei. Potrivit unui raport al municipalitatii, acestea au fost acordate sub forma unor subventii si finantari de la bugetul local pentru ONGuri. Ele au reprezentant servicii de ingrijire…