- Una din cele mai de succes formații de muzica pop din Ungaria, Neoton Familia, va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul find inclus in cadrul celei de-a patra ediții a Zilelor Culturale Maghiare, care se vor desfașura in perioada 26 – 29 septembrie. Formația maghiara Neoton a luat…

- Ediția cu numarul 135 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, amanunte despre Iulius Town, proiect inaugurat in acest weekend, un articol…

- Se implinesc 65 de ani de la inființarea Asociației de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Arad. Am ințeles ca Salonul de Vara deschis de curand la Sala Clio este inchinat acestui jubileu. Ce alte activitați organizați cu acest prilej? Kovats: Da, sunt 65 de ani de cand Cenaclul (devenit…

- Ediția aniversara se va deschide oficial duminica, 18 august, cu o gala care va avea loc de la ora 19:00, la Opera Maghiara. În cadrul galei, Ansamblul Popular de Stat din Ungaria va susține în premiera spectacolul „În piața din Cluj”, care deschide noi perspective istorice…

- Toata floarea cea vestita a UDMR Satu Mare a organizat astazi o conferința de presa – inceputa ostentativ direct in limba maghiara – despre cea de-a XVIII-a ediție a evenimentului intitulat Zilele Culturale Partium. Acest eveniment se va desfașura peste mai puțin de o luna, in perioada 20-25 august.…

- Ediția cu numarul 127 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, o analiza despre harta zgomotului din Timișoara și care sunt principalele…

- In prima seara, unii dintre cei mai iubiți artiști romani vin cu un concert de excepție: Rock The Symphony. De la ora 21:00 ii veti putea vedea pe Dan Andrei Aldea (Sfinx), Dan Bittman (Holograf), Cristi Minculescu (Iris), Calin Goia (Voltaj), Dan Teodorescu (Taxi) si Flavius Buzila (Hara), acompaniati…

- O echipa a Clubului de Inot MASTERS Timișoara a obținut 3 locuri pe podium la campionatul național de vara in bazin descoperit desfașurat in Gyula, Ungaria. La competiție, desfașurata in perioada 28-30 iunie, in bazin olimpic (50 m.), au participat 361 de inotatori reprezentand 50 cluburi din 4 țari:…