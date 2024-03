Stiri pe aceeasi tema

- La Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava va avea loc joi, 14 martie 2024, incepand cu ora 17:00, Concursul judetean „Miss și Mister Bucovina, editia a X-a, finala liceelor. Este vorba de o competiție organizata intre liceele sucevene, unde participa perechile finaliste de la ...

- Caminul cultural din Vatra Moldoviței gazduiește in data de 10 martie incepand cu ora 13.00, Festivalul-Concurs Județean de Folclor ”Comori de suflet romanesc”, ediția a-XX-a, faza zonala Dorna și Campulung Moldovenesc. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural ”Bucovina”…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava gazduiește miercuri, 6 martie, incepand cu ora 17.00 evenimentul ”Femei de succes – Performanța la superlativ”, care a devenit unul de tradiție și care a ajuns la cea de-a XIII-a ediție. Evenimentul se realizeaza in urma unui parteneriat intre Asociația ”Multicare”…

- Compania REDIVIUM Australia anunța parteneriat cu ECOWES (companie de colectare și reciclare a bateriilor din Romania) și Asociația SNRB (organizație cu responsabilitate extinsa a producatorilor din Romania). Partenerii urmeaza sa efectueze un studiu de fezabilitate detaliat pentru a evalua viabilitatea…

- Casa de Poezie Light of ink & Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, in parteneriat cu Casa de Editura Max Blecher, va invita vineri, 2 februarie 2024, incepand cu ora 17.30, la Seara de Poezie 3 (serile 2024), organizata la Teatrul Municipal “Matei Vișniec”, in spațiul expozițional de la etajul…

- Sambata 20 ianuarie s-a desfașurat la Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret” Suceava, reprezentat prin domnul director prof. Virginel Iordache, in calitate de președinte și doamna profesor doctor Ioana Ștefanoaia, in calitate de Coordonator al Competiției, etapa județeana a Concursului Național…

- Primarul Ion Lungu, a fost prezent sambata la Revelioanele organizate de doua asociații de pensionari din municipiul Suceava. Lungu le-a transmis pensionarilor mesajul sau și a ciocnit cate o cupa cu șampanie dar nu s-a dat in laturi nici de la dans. ”Am participat la Revelionul organizat de Asociația…