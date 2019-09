Peste 760.000 de turiști au sosit in județul Brașov in primele 7 luni ale anului 2019. Astfel, județul nostru ocupa locul al doilea pe țara dupa numarul de turiști sosiți și locul intai in Regiunea Centru. Potrivit datelor transmise de Direcția Județeana de Statistica Brașov, din totalul de 1.705.553 de turisti sositi in Regiunea Centru in perioada ianuarie – iulie 2019, 767.938 au vizitat Județul Brasov. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din judetul Brasov au fost in perioada ianuarie ‐ iulie 2019, in crestere cu 5,2%, comparativ cu aceeasi perioada…