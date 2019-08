Numărul troienilor de tip ransomware s-a dublat în T2, la nivel mondial Conform datelor centralizate de catre specialisti, in intervalul analizat, 232.292 de utilizatori unici au fost vizati de asemenea atacuri, cu 46% mai multi decat in urma cu un an, cand numarul acestora se situa la 158.921. Tarile cu cea mai mare pondere de utilizatori atacati au fost Bangladesh (9%), Uzbekistan (6%) si Mozambic (4%).



In intervalul aprilie - iunie 2019, familia ransomware care a atacat utilizatorii cel mai des (23,4% dintre cazuri) a fost in continuare WannaCry, desi Microsoft a lansat un patch pentru sistemul sau de operare, pentru a inchide vulnerabilitatea exploatata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

