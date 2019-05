Nu va fi deconectat de la aparate. Tribunalul a respins cererea medicilor Un tribunal francez a decis ca medicii sa continue tratamentul pentru Vincent Lambert, un pacient care sufera de tetraplegie si se afla intr-o stare vegetativa de 10 ani, informeaza BBC. Medicii incepusera oprirea tratamentului pentru Lambert, in varsta de 42 de ani, luni, inaintea ordinului judecatoresc. Lambert se afla intr-o stare vegetativa din 2008 cand a fost victima unui accident de motocicleta. Situatia sa a divizat tara dar si familia lui. Sotia sa a cerut ca tuburile prin care era hranit sa fie retrase in timp ce parintii sai insista ca el sa fie tinut in viata. Mama… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

