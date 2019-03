Nu o judeca. Nu o ignora. Doar priveşte-o Suferi de anxietate? Fobie sociala– teama in situatiile sociale, teama de a fi observat si evaluat prin prisma performantelor in plan social, de a vorbi in public? Anxietate generalizata– esti anxios fara vreun motiv si te coplesesc grijile atat de mult, incat nu le mai poti controla si iti afecteaza viata? Ai atacuri de panica, simti ca te sufoci si ca vei muri? Suferi de agorafobie– nu poti iesi din casa, ti-e teama de spatiile deschise, de multimi, ti-e frica sa ramai singur in anumite situatii sau locuri publice in care nu poti fi imediat ajutat in caz de un atac de panica? Ai fobii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev din Gorj a disparut de acasa dupa o cearta in familie. Parinții l-au pedepsit pentru ca luase o nota mica la simularea Evaluarii Naționale iar adolescentul de 15 ani nu s-a mai intors acasa, de joi. Poliția și familia il cauta in acest moment. Tanarul nu a mai creat pana acum probleme parinților,…

- Descoperire macabra in comuna Barbatești. Un barbat care disparuse de acasa in data de 22 februarie, a fost gasit mort la aproximativ un km de locuința sa intr-o gradina a acestuia. Polițiștii au intervenit la fața locului, moartea barbatului fiind suspecta. Un barbat, in varsta de 54 de ani, din…

- OUG 114/2018 a determinat investitorii sa amane proiectele din Romania pana la clarificarea situatiei, iar unii dintre ei s-au aratat foarte contrariati de aceasta masura a Guvernului, intrucat considerau Romania o tara stabila, a declarat, Calin Metes, vicepresedinte al Franklin Templeton, managerul…

- OUG 114 va suferi modificari pe partea referitoare la energie. Guvernul nu renunta insa la taxarea bancilor. Consilierul premierului, Darius Valcov,a declarat duminica seara ca nu se va rneunta la „taxa pe lacomie” din OUG 114, dar ca vor fi facute anumite modificari ale OUG prin care este introdusa…

- Semestrul I al anului școlar 2018-2019 se apropie de final și, saptamana aceasta, ultima din semestrul I, mulți parinți, in special ai preșcolarilor, au ales sa-și țina copiii acasa de teama gripei și a numarului mare de viroze respiratorii care au afectat, saptamana trecuta, aproximativ 6000 de copii…

- Azi se implineste un an de la moartea Teodorei, tanara care a murit la scurt timp dupa ce a adus un copil pe lume, la un spital privat. In prezent, dosarul penal privind decesul femeii se afla in lucru, cercetarile fiind coordonate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Reamintim…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat Guvernului sa vina urgent cu solutii privind recursul compensatoriu astfel incat romanii sa nu se teama pentru siguranta lor. "Trebuie sa spun foarte clar si raspicat: siguranta cetatenilor romani nu este negociabila. Trebuie sa tragem concluzii si sa venim cu…

- Persoanele cu nationalitate romana au devenit a doua cea mai comuna populatie non-britanica din Marea Britanie, scrie BBC, potrivit zf.ro. Biroul National de Statistica britanic spune ca numarul de romani care traiesc in Marea Britanie a crescut cu 25% in ...