“Nu-i lăsați pe alții să decidă în locul vostru!” Anunțul făcut de Iohannis „Dragi romani, cu toții ne dorim sa traim intr-o țara in care hoții și corupții stau la pușcarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai, sa spunem raspicat „Da” pentru Romania europeana, „ Da” pentru Romania pe care o iubim, țara oamenilor cinstiți și integri in care nimeni nu este mai presus de lege. Votați „Da” la referendum și nu-i lasați pe alții sa decida in locul vostru. Romanii voteaza pentru ca romanii conteaza”, este mesajul președintelui. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

