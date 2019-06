Dupa ce Diana Oncioiu, jurnalista a platformei independente Dela0.ro, a facut o investigație despre cum copiii au fost aduși la mitingul PSD de la Iași din 9 mai, acum revine asupra acestui caz și scrie ca la Liceul din Sascut, județul Bacau, nu a fost și nu e nicio ancheta in desfașurare. Totuși, ministrul Edcuației Naționale (MEN), Ecaterina Andronescu știe ca este una in curs. Sub titlul "Ancheta in cazul elevilor prezenți la mitingul PSD de la Iași n-a avut loc vreodata, dar ministrul Educației crede ca e in curs", Diana Oncioiu acuza faptul ca Inspectoratul Școlar Județean Bacau (ISJ) nu…