Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA de ultima ora : Furtuna și potop in MARAMURES. Grindina de dimensiuni mari, ploi torentiale și vijelie. Vezi zonele vizate COD : PORTOCALIU In zona : Județul Maramures: Baia Sprie, Targu Lapuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Lapuș, Groșii Țibleșului; Se vor semnala : ploi torentiale care vor depasi 35…

- 0.96 mg/l alcool pur in aerul expirat este o valoare foarte mare pentru o persoana care urca la volanul unei masini. Riscurile majore pe care practic, cei care consuma alcool si conduc, nu le iau in calcul sunt ranirea unor persoane nevinovate sau pierderea libertartii. Un tanar de 20 de ani din comuna…

- De ultima ora . Alerta de furtuna in Maramures. Grindina, descarcari electrice și Vant puternic. Vezi zonele vizate Cod galben Valabil pana la : 10-06-2019 ora 16:00 In zona : Județul Maramures: Targu Lapuș, Șomcuta Mare, Copalnic-Manaștur, Suciu de Sus, Cernești, Remetea Chioarului, Valea Chioarului,…

- COD : PORTOCALIU Valabil pana la ora 16:30 In zona : Județul Maramures: Targu Lapuș, Copalnic-Manaștur, Cupșeni, Cernești; Se vor semnala : ploi torentiale care vor depasi 35 … 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni medii, intensificari ale vantului ce vor lua aspect de vijelie…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a transmis o alerta de vreme rea prin sistemul Ro-Alert, locuitorilor municpiului Alba Iulia. ”Vor avea loc averse cu caracter torențial 35-40 de litri pe metru patrat, grindina de dimensiuni medii, averse, vijelie și descarcari electrice. Luați masuri de…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, i-a transmis o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila in care i-a solicitat sa faca public raportul privind reprimarea protestului din 10 august, spunand ca, in caz contrar, va demonstra ca nu a invațat nimic din lecția alegerilor:“Doamna…

- Și in acest an, in cadrul manifestarii ”Zilele Maramureșului – Haida, hai in Maramureș”, Consiliul Județean a oferit distincția ”Cinstea Maramureșului” personalitaților care, prin acțiunile lor, ne reprezinta cu cinste in țara și in strainatate. Prezenți pe scena pentru a-și ridica premiile in cadrul…

- O rupere de nori a facut prapad in Magoașa. Un stat gros de grindina s-a așternut in doar cateva minute. Drumul care traverseaza localitatea și care face legatura din Targu Lapuș și Cașeiu, a capatat un aspect de iarna, stratul de grindina masurand cațiva centimetri. Pagubele cele mai mare au fost pe…