Noul Robor începe să sperie Indicele Robor la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de luna mai, a scazut de la 3,11% fața de 3,13% și a ajuns la cea mai scazuta valoare din 18 martie 2019. In schimb, noul Robor, adica indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor – IRCC, valabil la 1 iulie, este de 2,63%, fața de 2,36%, anunțat pe 2 mai 2019. Acest indice a luat locul Robor-ului la calculul dobanzilor pentru creditele noi și pentru refinanțari. El a fost introdus de politicieni pentru a reduce povara ratelor la banci insa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele si analizele Institutului National de Statistica sunt pentru Guvern elemente de referinta in procesul de luare a deciziilor, a afirmat premierul Viorica Dancila, intr-un mesaj adresat cu prilejul aniversarii a 160 de ani de la infiintarea INS. "Felicit Institutul National de Statistica pentru…

- Indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a inlocuit ROBOR in calculul dobanzilor la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,63%, pentru primul trimestru al acestui an, potrivit BNR. BNR a publicat, la începutul lunii mai, indicele de referinţă…

- Deficitul balantei comerciale a urcat la 5,03 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, mai mare cu 1,298 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada ianuarie – aprilie 2018, pe fondul unor exporturi de 2,3 miliarde de euro si al unor importuri de 2,81 miliarde de euro, potrivit…

- Inflația pe parcursul anului 2019 este prognozata la 4%, de Raiffeisen Bank, creșterea economica la 3%, dar este posibil sa fie ajutata la 3,5%, susține Ionuț Dumitru, economist-șef al bancii. „Inflația s-a reinflamat. Avem o inflație peste așteptari, în parte din cauza factori exogeni,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, susține ca ratele romanilor vor fi mai mari atunci cand inflația va intra pe un trend de scadere. Acesta s-a referit la indicele de referința pentru creditele de consum (IRCC), cel care i-a luat locul ROBOR-ului la calculul ratelor pentru creditelor noi in lei, conform…

- De azi avem un nou indice pentru creditele in lei. Se numeste indicele de referința pentru creditele consumatorilor sau IRCC si in functie de el se vor calcula dobanzile la noile imprumuturi in moneda nationala. Valoarea lui este de 2,36 la suta si e calculata in functie de tranzactiile efectuate…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, este 2,36%.

- La inceputul lunii mai, BNR va face facut public indicele de referința trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor. Banca Naționala a Romaniei va publica pe data de 2 mai, la ora 11.00, indicele de referința trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor. Potrivit unor surse ale sursei…