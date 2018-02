Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte ales al Organizatiei Judetene a PMP Sibiu, Ingrid Hohr, face naveta saptamanal, cu avionul, din Germania in Romania, pentru a face politica. "In PMP Sibiu suntem toti cu servici, nu depindem de politica. Eu am un business in domeniul cosmetic, in Germania. Am doua cetatenii.…

- Presedintele Donald Trump a spus joi ca inarmarea acelor profesori care au pregatire militara sau pregatire speciala, dupa masacrul de saptamana trecuta din Florida, “ar rezolva problema instant”, relateaza Reuters.

- Primaria municipiului Constanta aduce la cunostinta constantenilor faptul ca, in data de 21.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta, in scopul verificarii prevederilor legale privind: gospodarirea si protectia mediului, comertul…

- In urma anunțului, ALDE face urmatoarele precizari: 1) In cadrul ședinței Biroului Politic Central al ALDE din data de 22 ianuarie s-a hotarat suspendarea din funcțiile de conducere de la nivel local și central, pe o perioada de 6 luni, conform art. 20 lit. B) din Statutul ALDE, a membrilor…

- Judecatorii Curții de Apel au declarat ca Contractul dintre Primaria municipiului Chișinau și EME Parkleitsystems privind parcarile cu plata este ilegal. Astazi, la 20 februarie, Curtea de Apel s-a pronunțat cu privire la legalitatea Contractului Primariei Chișinau cu EME Parkleitsystems privind parcarile…

- In plin conflict cu MTS, care i-a suspendat finantarea pentru 2018 si nu a dat aviz favorabil alegerilor din 17 noiembrie 2017, pe motiv ca au votat mai mult decat cele 54 de cluburi afliate si inscrise in Registrul Federatiilor, FR Tenis a primit castig de cauza la Tribunalul Bucuresti, sectia civila.…

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. La 20 mai, în municipiul Chișinau ar putea fi organizate alegeri locale noi. Vinerea trecuta, Dorin Chirtoaca, și-a depus oficial demisia din funcția de primar general al municipiului Chișinau la Consiliul Municipal Chișinau (CMC) și la Comisia Electorala Centrala…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris, miercuri, pe Facebook, din nou despre opțiunea lberalilor pentru alegerile prezidențiale viitoare. El este Klaus Iohannis. USR se mai gandește, iar o varianta ar fi Dacian Cioloș. Gorghiu crede ca o faramițare a opțiunilor dreptei face jocul PSD. „Vad ca USR reia…

- Handbalul romanesc isi alege miercuri noua conducere pentru urmatorii patru ani. Functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal este ocupata in acest moment de Alexandru Dedu, care se va duela pentru acest post cu Narcisa Lecusanu si Robert Licu, alti doi fosti jucatori importanti din handbalul…

- Daca ești creativ și vrei ca munca ta sa fie apreciata de un oraș intreg, acum ai ocazia. Primaria municipiului Buzau pune la bataie suma de 12.000 de lei pentru un nou logo al municipiului Buzau. Aleșii municipali au aprobat luna trecuta un proiect de hotarare prin care buzoienii sunt invitați sa creeze…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md.”Cum sa…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta, judetul Constanta.…

- Mai multe organizații nonguvernamentale din Constanța, acuza Primaria ca ascunde bugetul orașului, cerand primarului sa-l faca public pe site-ul municipalitații. Societatea civila reacționeaza, astfel, fața de “incercarile de disimulare” ale Primariei Constanța cu privire la proiectul de buget al municipiului…

- Primaria municipiului Constanta si organizatorii festivalului NEVERSEA au anuntat, cu putin timp in urma, perioada in care se va desfasura editia 2018 a festivalului NEVERSEA ndash; 5 8 IULIE 2018.Edy Chereji, unul dintre organizatorii festivalului, a declarat ca prima editie a avut un mare succes,…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza, in data de 20.02.2018, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitație publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea parcelei de teren intravilan, inscrisa in CF nr. 33 Aiud, nr. top. 2666/56/2, 2667/1/56/2, cu suprafața de 138 m2 , situata…

- Primaria a finalizat documentația pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic din centrul municipiului, de pe strada Marașești. Aceasta va fi supusa aprobarii in urmatoarea ședința a Consiliului Local. In total, consolidarea celor cinci blocuri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Vreau sa va multumesc tuturor, dragi coechipieri care de vineri, 12 ianuarie, cand am anuntat data alegerilor la presedintia FRF, si pana azi dimineata v-ati aratat sustinerea pentru mine si echipa noastra! In doar 14 zile, sunt deja 182 de membri FRF care si-au aratat sustinerea ca sa continuam…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta ordinara, pe data de 30 ianuarie 2018. Intre proiectele de pe ordinea de zi se afla: stabilirea salariilor de baza functionarilor publici din administrația municipiului și modificarea regulamentului de functionare a parcarilor publice…

- Politistii locali din cadrul Primariei Cluj-Napoca au efectuat verificari în aceasta saptamâna la magazinele care practica vânzarile cu pret redus. În urma controalelor efectuate celor 31 de agenti economici, au fost încheiate 15 procese…

- Organizatia judeteana PSD Tulcea il va propune pe senatorul Eugen Teodorovici pentru a ocupa fie postul de ministru al Fondurilor Europene, fie pe cel de ministru al Finantelor Publice, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele organizatiei, Horia Teodorescu. Citeste si:…

- Primaria municipiului Bistrita aduce la cunostinta publica faptul ca a fost elaborat Proiectul de buget al municipiului Bistrita pe anul 2018. Forma detaliata a proiectului de buget pe anul 2018 a fost postata pe site-ul oficial al Primariei municipiului Bistrita ...

- Traian Basescu, președinte al PMP, a venit la Cotroceni cu doua propuneri de prim ministru. El a spus ca PSD a guvernat catastrofal și nu mai trebuie sa conduca. Pentru functia de premier, fostul președinte al țarii i-a propus pe Siegfried Muresan si Eugen Tomac, mai buni in opinia sa decat are și a…

- Punctul 20 din lista de 'obiective de investitii' a 'Proiectului de buget a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018', postat pe pagina de internet a municipalitatii, prevede ca suma necesara pentru finalizarea studiilor de fezabilitate privind construirea metroului se ridica la 10.000.000 de lei.…

- Primaria municipiului Buzau acorda o atenție deosebita Anului Centenar. Printre nenumaratele activitați dedicate acestui important eveniment din viața țarii noastre se numara și omagierea unor personalitați buzoiene a caror viața se leaga direct de apararea libertații și demnitații neamului romanesc.…

- Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal vor avea loc pe data de 18 aprilie, așa s-a decis in ședința Comitetului Executiv, care a avut loc ieri.Actualul conducator de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, a devenit președinte in martie 2014, dupa ce, cu o zi inainte de votare, Gica…

- Alegerile pentru functia de presedinte al Organizatiei Judetene Suceava a PMP vor avea loc in data de 10 martie 2018. Decizia a fost luata in ultima sedinta a Consiliului Executiv Judetean a PMP Suceava, care a avut loc in prezenta deputatului Eugen Tomac, presedinte interimar al filialei judetene ...

- În urma unui concurs public, Agenția „Capitalimobil” SRL a fost desemnata drept organizator al licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chisinau. Decizia a fost luata de Comisia de concurs la 11 ianuarie, transmite IPN citând un comunicat de presa al…

- Primaria municipiului Slatina a anunțat demararea celui de-al patrulea sezon de distribuire și depunere cereri pentru acordarea de tichete sociale cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paște 2018. In acest sens se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului ...

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Conditii

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Dupa cinci ani de la renovare, cladirea Salii Sporturilor din Zalau va suferi anumite modificari. Autoritatile locale au alocat in bugetul propus pentru anul 2018 suma de 250.000 pentru extinderea salii. Se doreste construirea unui vestiar pentru arbitri, dar si extinderea actualei sali de protocol.…

- Primaria municipiului Alba Iulia a semnat un acord-cadru pe patru ani de 1,6 milioane de lei cu un operator economic din oraș pentru ridicarea, transportul și descarcarea mașinilor parcate neregulamentar, se arata in datele publicate in Sistemul Național de Achiziții Publice (SEAP). Tarifele stabilite…

- Berlinul doreste ca un acord asupra mandatului castilor albastre ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist prorus al Ucrainei sa fie gasit inainte de alegerile prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a afirmat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, transmite AFP.…

- Procedura de desemnare a noului operator de salubrizare menajera a municipiului Suceava pentru urmatorii 12 ani a fost reluata, iar ofertele din cadrul licitatiei pentru concesionarea acestui serviciu se deschid pe 12 ianuarie, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. Licitatia…

- Primaria municipiului Constanta a incheiat in cursul anului 2017 16 contracte de finantare nerambursabila, iar raportul cu privire la ele l a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, in temeiul articolului 18 din Legea nr. 350 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate…

- Primaria municipiului Chisinau a organizat astazi, 29 decembrie, celebrarea nuntilor de aur sau de diamant pentru 36 de cupluri din capitala. In luna decembrie, in orasul Chisinau, 32 de familii isi sarbatoresc 50 de ani de la celebrarea casatoriei, iar alte 4 cupluri au ajuns la 60 de ani de la formarea…

- 40 de parlamentari PSD in frunte cu acelasi Catalin Radulescu au depus o initiativa legislativa prin care practic lasa DNA si ANI fara obiectul muncii, scotandu-i pe senatori, deputati, presedinte si alesii locali de sub incidenta prevederilor codului penal, acestia nemaiputand fi cercetati de exemplu…

- Relaxat, cu un zambet larg, Vladimir Putin le-a prezentat pasaportul sau membrilor comisiei de inscriere in cursa electorala si un dosar cu documente care au fost verificate in prealabil de comisia elctorala. In varsta de 65 de ani, Putin se prezinta la alegeri ca fiind candidat independent…

- Dupa ani de așteptare, timp in care multe blocuri din municipiul Zalau au fost reabilitate, a venit și randul unui bloc emblematic al Zalaului, situat in centrul municipiului – blocul de locuințe Scala. Potrivit devizului general, valoarea investiției este de peste 1.700.000 de lei. Pe langa “batranul”…

- Presedinte PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a semnat urmatoarea declaratie de presa: ''Maiestria bugetarii pe care dna Firea o realizeaza prin ultima rectificare si prin suma alocata recent catre companiile municipale consta in deturnarea perfect acoperita birocratic a 25% din bugetul Capitalei catre…

- Scena demna de filmele de comedie! Intr-un oras cu pretentii de municipiu, Moreni, din Dambovita, o vaca lasata libera pe strazi a mancat decorul pregatit de primarie pentru sarbatorile de iarna.A A

- Prestigioasa formație artistica a Casei de Cultura a municipiului Cluj-Napoca, Ansamblul Coral VOCI TRANSILVANE dirijata de Adrian Corojan a sustinut in aceasta seara in sala Transilvania a Casei de Cultura a Studenților concertul cu numarul 600, un Concert Ecumenic de CRACIUN. Prin acest concert…

- Dorel Duta, asociat si director general la Hobbit Broker de Asigurare, a fost ales luni, presedinte al Uniunii Brokerilor in Asigurari (UNSICAR), inlocuindu-l pe Bogdan Andriescu, cel care a ocupat aceasta functie incepand din anul 2001, a anuntat luni Uniunea, care reprezinta 63 de companii care detin…

- Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor al municipiului Sibiu are in prezent, in evidența, nu mai puțin de 7988 de cetațeni cu actele de identitate expirate, dar și tineri de 14 ani care nu au solicitat inca eliberarea primei carți de identitate așa cum prevede legea. Read More...

- Primarul din Constanța, Decebal Fagadau, și fostul edil al municipiului, Radu Mazare, sunt cercetați de DNA pentru infracțiuni privind eliberarea unei autorizații de construcție a unui hotel din stațiunea Mamaia. Decebal Fagadau, primar al municipiului Constanța, fost viceprimar la data faptelor,…

- Un accident rutier in care au fost implicate un camion și doua autoturisme, a avut loc, in aceasta dimineața, pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, la intersecția cu strada Marașești. In urma impactului, patru persoane au fost ranite ușor. UPDATE: La data de 28 noiembrie 2017, in jurul 11.00,…

- Primaria municipiului Bistrita aduce la cunostinta cetatenilor faptul ca in data de 1 Decembrie 2016 cu prilejul manifestarilor organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, circulatia auto in anumite zone ale municipiului Bistrita va fi restrictionata intre orele 13.00 - 19.00 pe strazile Dornei,…