- Anunț de ultima ora facut de Catalin Iapa, consilierul local al primarului Timișoarei. In timp ce Nicolae Robu vorbea, astazi, in cadrul conferinței de presa de la primarie despre stadiul lucrarilor la cele doua poduri din zona Iosefin, Iapa a scris pe pagina sa de Facebook ca Brantner, noul operator…

- Premiera pe strazile din cartierele Timișoarei. Primaria Timișoara a luat o decizie radicala dupa amenda in valoare de 20.000 de lei primita de Brantner, noul operator de salubrizare stradala, pentru mizeria din oraș. Așa cum a anunțat inca de saptamana trecuta Primaria Timișoara, incepand de astazi,…

- Nicolae Robu susține ca, incepand de astazi, polițiști locali in civil vor fi cu ochii 24 de ore din 24 pe o mulțime de zone din Timișoara unde deseori se formeaza rampe clandestine de gunoi. De asemenea, potrivit edilului-șef, in curand vor fi montate și 60 de camere video cu scopul prinderii celor…

- Dupa ce Garda de Mediu a amendat din nou primaria pentru mizeria din oras, primarul Nicolae Robu a rabufnit si a spus ca a tras la raspundere societatea Brantner, care se ocupa de maturatul strazilor. Fac gramajoare de mizerie la marginea drumului si le lasa acolo, nu le-au ridicat de o saptamana, acuza…

- Va reamintim ca, dupa cinci ani, Timișoara are din nou o firma de dezinsecție. Firma Coral Impex din Ploiești, cea care a caștigat licitația primariei pentru a presta servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in urmatorii patru ani in Timișoara, a inceput oficial, la finele lunii aprilie,…

- Intreaga poveste a inceput luni, cand fostul consilier local PNL Ciprian Jichici a postat pe Facebook o poza cu starea deplorabila in care a ajuns Parcul Rozelor. „O dedicație pentru cei care inca se mai mira: Parcul Rozelor, mandria Timișoarei. Jungla urbana reloaded. Modernizat in forța.…

- In jur de 30 de muncitori ai firmei Coral Impex au fost aliniați cu tot cu utilaje intr-o parcare de la periferia Timișoarei. La fața locului au venit viceprimarul Farkas Imre, cel care s-a ocupat de contractul de DDD, dar și primarul Nicolae Robu, impreuna cu șoferul Vasile Paraschiv și consilierul…

- Nicolae Robu s-a laudat, in aceasta dimineața, pe pagina sa de Facebook, ca Timișoara va fi un model de oraș curat, in perioada urmatoare. Asta dupa ce, in aceasta saptamana, noul operator de salubrizare stradala, Brantner, a inceput activitatea, deocamdata doar in zona centrala a orașului. „Timișoara…