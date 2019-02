Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de moldoveni au recuperat, in 2018, un milion de lei de la agentii economici care i-au inselat sau le-au vandut marfa necalitativa. Banii au fost restituiti in urma sesizarilor depuse la Agenția pentru Protecția Consumatorului.

- Companiile din industria agroalimentara vor avea obligația sa elaboreze anual un plan de diminuare a risipei alimentare, in primul timestru al fiecarui an, pe care il vor prezenta autoritaților și sa transmita la Ministerul Agriculturii pana la 31 martie al fiecarui an rapoartele pentru anul precedent,…

- Companiile din industria agroalimentara vor avea obligatia sa elaboreze anual un pan de diminuare a risipei alimentare, in primul timestru al fiecarui an, pe care il vor prezenta autoritatilorsi sa transmita la Ministerul Agriculturii pana la 31 martie al fiecarui an rapoartele pentru anul precedent.

- Cetatenii din Targu Jiu care inregistreaza datorii in ceea ce priveste taxele si impozitele locale vor beneficia de scutire la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere. Mii de targujieni vor beneficia, la c...

- Președintele Klaus Iohannis se pune ferm impozitarii cultelor din Romania! Președintele spune ca asta se poate lua in calcul duoar dupa ce vor fi retrocedate toate bunurile confiscate de stat.”Asta cu impozitarea e o chestiune care trebuie foarte bine judecata. Nu exista o singura biserica…

- Televiziunea Romana, ca singura institutie media care contribuie la Fondul Cinematografic National cu 15% din veniturile incasate din publicitate, anunța deschiderea sesiunii de finantare din 2018, conform OG nr. 39/2005, pentru care aloca 2,4 milioane de lei, potrivit unui comunicat, scrie Mediafax.Producatorii…

- Republica Moldova se gaseste intr-o situație alarmanta la compartimentul reținerii rezistenței antimicrobiene, fapt ce impune necesitatea unor masuri de interventie de maxima urgenta la toate nivelurile. Sondajele „Eurobarometru” privind rezistența antimicrobiana, efectuate din 2010 și pana in prezent,…

- In zilele de 16-18 noiembrie, la Iași, Romania, va avea loc expoziția “Republica Moldova prezinta”, la care vor participa agenți economici din sectoarele agroalimentar, industrial, textil, tehnic, informațional.