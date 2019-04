Stiri pe aceeasi tema

- descoperite in 120 de milioane de e-mail-uri spam, in 2018 Tehnicile de spam și phishing sunt inca foarte folosite de catre infractorii cibernetici pentru atacuri asupra companiilor, potrivit raportului Kaspersky Lab Spam și phishing in 2018. Raportul arata ca infractorii cibernetici au recurs la mai…

- Acest proiect de lege, intitulat ”directiva Copyright”, este menit sa puna la punct o legislatie europeana care nu a mai fost actualizata din 2001. O prima versiune a textului a fost prezentata de catre Comisia Europeana (CE) in seprembrie 2016. Documentul a facut obiectul mai multor revizuiri. Iar…

- Postarea sa pe Facebook a fost distribuita de mii de ori, multe agentii de presa preluand stirea. Un post de televiziune din South Carolina a reusit sa identifice barbatul ca fiind Detric McGowan, dar mai apoi reporterii au aflat ca acesta tocmai fusese arestat de Agentia Federala de Combatere a Drogurilor.

- Raportul Kaspersky Lab DDoS pe T4, care include statisticile ultimului trimestru și cele din intreg anul 2018, arata o scadere cu 13% a numarului total de atacuri DDoS, comparativ cu statisticile anului anterior. Durata atacurilor mixte și HTTP este, insa, in creștere, ceea ce poate indica faptul ca…

- Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft și alte companii IT globale au combatut discursul urii (hate speech) pe rețelele sociale, dar mai trebuie luate masuri - releva o analiza a Comisiei Europene, prezentata luni, privind aplicarea Codului de conduita al UE in domeniul eliminarii hate speech-ului de…

- In ciuda previziunilor care estimeaza o incetinire a creșterii economiei mondiale, in anul care abia a inceput, presiunea exercitata de inovațiile din industria IT și de planurile anunțate de marii jucatori globali, va impune companiilor continuarea investițiilor, nu doar in soluții IT, ci și in schimbari…