Norvegia, prima tara in care masinile electrice si hibride depasesc in vanzari masinile diesel si pe benzina

- Norvegia a devenit lider mondial la capitolul electrificare transporturi datorita managementului bun al autoritatilor, dar si a facilitatilor de care beneficiaza norvegienii care opteaza pentru masini cu emisii mici sau egale cu zero.

- 52% dintre mașinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau parțial. Este o premiera mondiala atinsa de o țara in care numarul de mașini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al mașinilor diesel, scrie automarket.ro.

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- Deși Audi SQ7 și Ford Focus RS nu se lupta in același segment, jurnaliștii publicației Top Gear s-au gandit sa le puna fața in fața. SUV-ul nemților acceleraza de la 0 la 100 km/h in 4.8 secunde, in timp ce hot hatch-ul american are nevoie de 4.7 secunde

- Oferta tot mai mare, autonomia mai buna dar mai ales bonusul de la stat de 10.000 de euro pentru masinile electrice si 4.500 de euro pentru hibride a convins tot mai multi romani de avantajele de a avea un automobil “pe baterii”. In total, in primele 11 luni auto autoturismele “verzi“, electrice…

- BMW dorește sa-și mareasca de peste doua ori vanzarile de mașini electrice și hibride la circa 500.000 de unitați livrate anual pana in 2019, dupa cum a declarat CEO-ul Harald Krueger pentru presa germana.

- Andrei Vratskiy, fondatorul Tesla Club Rusia, unul dintre primii oameni din Rusia care si-a cumparat o Tesla Model S, a povestit intr-un interviu pentru revista Forbes despre neajunsurile unei astfel de masini, cat il costa intreținerea și ce s-a stricat in timp.

- Subaru a anunțat inceperea unei investigații in cadrul companiei dupa ce angajații sai ar fi falsificat anumite date privind kilometrajul la inspecțiile finale pentru mașinile vandute pe piața japoneza.

- Mașinile electrice vor avea costuri de producție similare cu cele cu motoare cu combustie interna in 2025, potrivit unui studiu care evidențiaza ca reducerea timpului de incarcare va fi esențiala pentru creșterea vanzarilor.

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a depașit deja de la sfarșitul lunii noiembrie pragul de doua milioane de automobile vandute, constructorul din Stuttgart indreptandu-se cu siguranța spre un nou record absolut in materie la sfarșitul anului 2017. Astfel, cele 2.095.810 mașini vandute la nivel…

- Politica UE privind emisiile provenite de la autovehicule este inclinata spre electrificare, a afirmat FuelsEurope - organizatia de lobby a industriei de rafinare din Europa, prezentand un studiu care sugereaza ca trecerea treptata de la motorina la automobile cu emisii zero nu ar avea aproape niciun…

- FuelsEurope reuneste companii ca OMV, ExxonMobil, BP, Eni, LukOil, Shell, Rosneft, Total, Statoil si traderul Gunvor. Studiul a fost comandat de FuelsEurope la institutul britanic de analiza a calitatii aerului Aeris, care si-a bazat estimarile pe date privind emisiile reale ale autovehiculelor colectate…

- Guvernul Germaniei va acorda anul viitor un miliard de euro orașelor țarii pentru a reduce poluarea generata de mașinile echipate cu motoare diesel. Printre altele, banii vor fi folosiți pentru achiziția autobuzelor electrice, crearea stațiilor de incarcare pentru mașinile electrice și implementarea…

- Norvegia, lider mondial in domeniul vehiculelor cu zero emisii, a propus joi "taxa Tesla", menita sa reduca facilitatile fiscale pentru masinile electrice mari, o decizie intens criticata, transmite AFP Masinile electrice, care pana acum erau scutite de la taxele masive impuse altor vehicule,…

- Specialistii de la EDO Garage le reamintesc in primul rand proprietarilor de masini diesel cele mai importante aspecte la care trebuie sa aiba grija in sezonul rece - stiut fiind ca iarna e un fel de bau-bau pentru masinile alimentate cu motorina, adica masinile TDI, dCi, TDCi, CDTi, HDi, etc. Read…

- Automobilele care functioneaza pe baza de baterii nu sunt pregatite inca pentru productia de masa, a declarat presedintele Toyota, adaugand ca, in opinia sa, Tesla nu este un exemplu de urmat.

- "Automobilele care funcționeaza pe baza baterie cu o autonomie extinsa sunt foarte scumpe și este nevoie de mult timp pentru a le incarca. Astfel de automobile nu se potrivesc cu programul nostru", a spus Takeshi Uchiyamada intr-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel. In luna septembrie…

- Inca o premiera la Timișoara: Aeroportul Internațional „Traian Vuia” va fi cel dintai din Romania cu stație de incarcare pentru mașini electrice. Aceasta va fi deschisa peste doua zile.

- Programul guvernamental “Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, și va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, potrivit președintelui Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica, citat de Agerpres.

- Planul de revitalizare si restructurare a marcii Opel a fost facut public miercuri, 9 noiembrie, iar dintre obiectivele ambitioase se remarca electrificarea gamei pana in 2024 si lansarea unor noi masini electrice, printre care si noul Opel Corsa, care va fi lansat in 2019 si care va avea si o versiune…

- Intre iulie si septembrie s-au inscris in circulatie 74 de masini 100% electrice in Romania, numarul fiind mult mai mare decat totalul pe anul 2016. Totusi, ca pondere din total piata aceste masini reprezinta foarte putin, in jur de 0,1%. Norvegia ramane campioana, cu aproape 8.500 de masini, urmata…

- Una dintre problemele de care posesorii de vehicule electrice se lovesc cel mai des este distanta mare intre statiile de incarcare si incertitudinea ca urmatorul nod vizitat este compatibil cu propriul vehicul, punand sub semnul intrebarii timpul de asteptare si chiar posibilitatea de a continua calatoria.…

- Cei mai mari constructori de automobile din Germania, BMW, Daimler și Volkswagen și Ford au semnat un parteneriat prin care vor sa construiasca o rețea europeana de stații pentru încarcarea mașinilor electrice. Ionity, compania de tip joint-venture pe care au înființat-o cei patru…

- Producatorii auto BMW, Daimler, Ford Motor și Volkswagen au anunțat vineri ca rețeaua lor comuna europeana de reincarcare a vehiculelor electrice va deschide anul acesta in Germania, Austria și Norvegia 20 din cele 400 de stații de reincarcare planificate, transmit DPA și Reuters. Cele patru…

- Sistem de limitare a vitezei, alcoolmetre la bord, martori sonori de cuplare a tuturor centurilor, sistem de franare automata si cutii negre sunt doar cateva dintre dotarile care ar putea aparea pe masinile noi, vandute din 2020 in Europa, standard!

- Masinile electrice au o autonomie de pana la 300 km si pot fi folosite relativ usor in orase, unde sunt statii de incarcare. Problemele apar la costurile de achizitie, dar si cand trebuie facute drumuri lungi, pe autostrada sau drumuri nationale, unde nu exista infrastructura necesara. Pentru a asigura…

- Mare suprinza este ca masinile vechi din generatia Euro 2 si Euro 3 au emisii in multe cazuri chiar MAI MICI decat masinile Euro 5 si Euro 6 atat pe benzina cat si diesel. Oficialii AAA au testat si modelele hibrid cu motoare pe benzina Euro 6 si au descoperit ca unele au emisii chiar…

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Apreciate candva pentru motoarele puternice si consumul de carburant redus, masinile Diesel incep sa fie tot mai evitate in vestul Europei. Multe state se pregatesc sa interzica autoturismele vechi, care polueaza. Romania pare ca nu intelege acest pericol. Numai in acest an, 70% dintre masinile vechi…

- Asociatia australina de automobilism (AAA) a organizat niste teste a unei game de mașini noi si rezultatele au aratat ca simplii consumatori ar putea plati mai mult pentru vehiculele pe care le considera ca economisesc combustibil și au grija de mediul inconjurator.

- In vreme ce tot mai multe tari incurajeaza achizitia de automobile electrice si inmultesc numarul de incarcatoare pentru aceste automobile, exista si natiuni care iau masuri extreme. Unele chiar interzic Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Marea Britanie face un nou pas spre omniprezenta automobilelor electrice, printr-o masura binevenita. E vorba despre obligativitatea amplasarii de statii de incarcare pentru automobilele electrice la benzinariile mari si la Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Marea Britanie a propus o lege prin care statiile de incarcare pentru masinile electrice devin obligatorii in toate benzinariile si spatiile de servicii de pe autostrazi. 0 0 0 0 0 0 Guvernul de la Londra isi continua planul pentru adoptarea cat mai rapida a masinilor electrice si renuntarea…

- Potrivit Agentiei Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Judetele cu cele mai putine imobile vândute în aceeasi perioada sunt Salaj – 2.961, Gorj - 3.436 si Caras-Severin – 2.677. În luna septembrie 2017, numarul imobilelor care au facut obiectul contractelor…

- In 2030, din cele 6,3 milioane de autoturisme care vor circula in Romania, 4,33 milioane vor fi cele cu motor termic, clasice, iar restul vor fi motoare cu propulsie alternativa, hibride sau electrice, potrivit unui studiu realizat de Deloitte Romania. Vor fi 1,4 milioane de hibride si circa 530.000…

- Autoritațile de la Paris intenționeaza sa interzica folosirea tuturor automobilelor alimentate cu benzina sau motorina, in cel mai vizitat oraș al lumii, pana in anul 2030, a declarat joi un purtator de cuvant al primariei capitalei franceze. Anunțul marcheaza o accelerare a planurilor de a inlatura…

- Autoritatile din Paris planuiesc sa interzica masinile cu motoare diesel si cele pe benzina pana in anul 2030, cu scopul sa accelereze trecerea la masinile electrice. 0 0 0 0 0 0 Poluarea aerului este una dintre problemele majore cu care se confrunta in prezent marile orase. Exceptie…

- Autoritațile din Paris vor sa interzica mașinile diesel și pe benzina pana in 2030. Autoritațile avansasera inițial termenul de 2040. Advertisement Intr-un comunicat de presa, Primaria Parisului a anunțat ca a devansat termenul pentru interzicerea mașinilor diesel și pe benzina. Potrivit autoritaților,…