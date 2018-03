Nord-vestul Bulgariei ramane cea mai saraca regiune din Europa/ Romania intra in top cu partea de nord-est

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de camioane au ajuns la PTF Nadlac II incepand de duminica seara, pentru a iesit din tara dupa 23,00, cand autoritatile ungare au ridicat restrictia de tranzit pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone aplicata la sfarsit de saptamana. Unul dintre soferii aflati in coloana,…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles, potrivit stiripesurse.ro. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- Filmul "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not" este o coproductie Romania / Germania / Cehia/ Bulgaria / Franta, iar, in 2012, proiectul a fost selectionat pentru Atelierul sectiunii Cinefondation de la Festivalul de la Cannes. Filmat pe o perioada de zece saptamani, intre anii 2015 si 2017, cu o distributie…

- În ianuarie 2018, România, cu 408 euro, conducea, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro), topul celor mai mici salarii brute din Europa, conform Eurostat, la polul opus aflându-se Olanda (1.578 euro), Irlanda (1.

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- Romania se afla pe ultimul loc in UE in "Indexul democratiei in 2017" Foto:eiu.com Într-un raport publicat ieri, de Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, intitulat "Indexul democratiei", sunt analizate 156 de tari la cinci…

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei…

- Aproape sapte din zece utilizatori de Internet din UE au efectuat cumparaturi on-line in cele 12 luni anterioare anchetei desfasurate in acest sens de Eurostat. Romania s-a plasat la coada statelor europene, cu o proportie de trei ori mai redusa comparativ cu media europeana si cu patru procente in…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2015, majoritatea…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Cantitatea de deseuri electronice produse in Romania ajunsese, in 2016, la nivelul de 229.000 de tone la o populatie de aproximativ 20 de milioane de locuitori, arata datele Asociatiei Environ, publicate pe propria pagina de Internet. In acest context, asociatia citeaza un raport intocmit de United…

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Locuitorii din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru separarea regiunilor Vidin, Montana si Vrata de restul tarii. Oamenii spun ca vor autonomie sau... unirea cu Romania, anunta agentia de stiri Sofia din Bulgaria.

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vrata si Montana de restul tarii, ei sustinand ca doresc fie autonomie, fie alipirea la Romania, relateaza miercuri postul de televiziune bulgar NOVA, citat de novinite.com. Organizatorul…

- Energia electrica vanduta angro in Romania, cea mai mare scumpire din toata Europa. Preturile sunt mai mari decat in Franta sau Germania In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Unul din doi romani spune ca se confrunta cu probleme care nu ar trebui sa existe deloc intr-o societate dezvoltata, mai ales intr-una care inregistreaza o astfel de crestere economica.Acesti oameni spun ca se regasesc de multe ori in inabilitatea de a-si incalzi locuintele sau de a-si…

- ♦ Romania a detronat anul acesta Franta la productia de porumb, ajungand liderul productiei in UE, cu o recolta de 14,5 mil. tone, potrivit datelor Eurostat ♦ In 2017 fermierii romani au realizat aproape un sfert, 22%, din productia totala de porumb a Uniunii Europene.

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Bulgarii au norocul de a trai intr-o parte a planetei dezvoltata din punct de vedere economic, insa inca nu pot trece pragul si intra in grupul statelor cu cele mai mari venituri in lume, in care se afla toate celelalte state din UE, cu exceptia Bulgariei, Romaniei si Croatiei. Asta arata o privire…

- A fi prezent in marea familie europeana nu insemna doar spectacole grandioase, concerte, vernisaje, alte acte culturale si turistice si rememorarea unor prioritati timisorene absolute de-a lungul anilor in Romania si in Europa, ci si lansarea unor noi provocari in medicina romaneasca. Lumea medicala…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de alerta intra automat in funcțiune și in cateva minute știa toata Europa ce se intampla,…

- In 2016, familiile cu un venit foarte scazut sau fara un loc de munca constant din Italia au atins cifra de 18 milioane, potrivit statisticilor Eurostat. 4,7 milioane de italieni traiesc sub nivelul saraciei absolute. Numarul persoanelor vulnerabile a scazut cu 3,3 milioane in Polonia, mai mult de 1…

- Marian Dima Maine, in prima parte a galei „Oktagon”, programata la Firenze – Italia, luptatorul prahovean Amansio Paraschiv va juca unul dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. Cel supranumit „Vikingul” il va intalni, in cadrul galei din Italia, pe Armen Petrosyan – luptator cu origini…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- Astfel, conform datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe si produsul intern brut, adica ponderea ocupata de suma taxelor si contributiilor sociale in PIB, este de 47,6% in Franta, fata de 47,3% in Danemarca si 46,8% in Belgia. La polul opus, Irlanda (23,8%), Romania (26%) si Bulgaria…

- Transportatorii aerieni din Uniunea Europeana aveau, in 2015, un numar total de peste 6.500 de avioane utilizate pentru transportul pasagerilor și marfurilor, iar 46 de avioane (adica mai puțin de 1% din numarul total) aparțineau operatorilor din Romania, mai puțin decat 49 de avioane Lituaniei și…

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei si-a aflat miercuri, 6 decembrie, adversarii de la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European de anul viitor, informeaza frf.ro Nationala pregatita de Adrian Boingiu va face parte din Grupa 4, alaturi de Ucraina, Suedia si Serbia. Romania…