- Vestele Galbene din Franta au protestat pentru a 15-a sambata la rand. Cu o participare ceva mai numeroasa fata de saptamana trecuta, manifestatia s-a incheiat cu noi actiuni violente. Ministrul de interne a condamnat distrugerile din mai multe orase de provincie si a salutat modul de interventie a…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Aproximativ 7.000 de persoane au marsaluit prin capitala Frantei, în al zecelea weekend de proteste, având loc ciocniri între protestatarii din miscarea Vestelor Galbene si politie, scrie Reuters.

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters.

- Imaginile cu Michael Minillo, managerul restaurantului de 3 stele Michelin, The French Laundry din San Francisco, au facut incojurul lumii. Invitat sa desfaca o șampanie de 2000 de dolari cu sabia, barbatul a inceput sa loveasca sticla pana aceasta a explodat. Cei care se adunasera sa vada cum este…

- Mii de “veste galbene” s-au mobilizat, sambata, in Franta, pentru a noua saptamana consecutiv, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului. La Paris, au fost retinute 24 de persoane, iar la Bourges 13.

- Purtate inainte de toate de cei ce matura strazile, pentru a fi vazuti de soferi, vestele galbene tind sa se transforme din simple veste vopsite in culori reflectorizante intr-o miscare sociala fara precedent in tanara Uniune Europeana. Franta, Parisul, a devenit un camp de lupta pentru confruntarile…