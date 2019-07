Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai, Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la Primaria Capitalei ca independent, nuanțand ulterior ca și-ar dori sa fie candidatul unic al opoziției in alegerile de anul viitor. Cel mai recent a facut-o cu prilejul congresului USR din 13 iulie. Nicușor Dan le-a spus jurnaliștilor ca el crede…

- "Nu mai sunt membru de doi ani, am fost pentru o scurta perioada ca sa-mi dau acea semnatura (pentru ca USR sa poata inscrie candidații la alegerile europarlamentare pe lista Alianței cu PLUS - n.n.), am venit sa-mi salut vechi prieteni", a spus acesta. "Eu cred ca trebuie sa existe un candidat…

- Fostul presedinte al USR, Nicusor Dan a venit, sambata, la Congresul organizat la Teatrul National, unde se alege prezidentiabilul formatiunii. Acesta a spus ca, desi nu mai este membru de partid, spera intr-o sustinere din partea fostilor colegi, pentru candidatura la Primaria Capitalei. "Am venit…

- Planurile PLUS de a-l vedea pe Vlad Voiculescu Primar general al Capiltalei par sa se naruie incet-incet. Și asta pentru ca datele unui sondaj de opinie obținut de Antena 3 și realizat la comanda USR-PLUS nu...

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, la emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu este exclusa varianta unui candidat comun cu PNL pentru Primaria Capitalei, spunand ca important este ca Bucureștiul sa scape de Gabriela Firea."Candidat comun cu PNL la Primarie? Citește și: SURSE De ce…

- Deputatul independent Nicusor Dan considera ca este absurd ca o primarie care are un buget de un miliard de euro sa intre in faliment si a aratat ca veniturile totale de 6,7 miliarde de lei pe care le-a estimat Primaria Capitalei pentru acest an au reprezentat o "suma

- Nicusor Dan, fondatorul si fostul presedinte al USR, a anuntat ca va candida independent in 2020 la Primaria Bucuresti si cere sprijinul aliantei USR-PLUS si a PNL pentru a putea castiga in alegerile locale. "Nici USR, nici PLUS, nici PNL nu au luat vreo decizie privind candidatul pe care…