- Legea anti-propaganda, asa cum a fost supranumita initiativa privind securizarea spatiului informational din tara noastra, este una dintre preocuparile Federatiei Ruse. Subiectul a fost discutat in cadrul vizitei de ieri, la Moscova, a ministrului de Externe, Nicu Popescu.

- Comisia interguvernamentala moldo-rusa pentru colaborare economica urmeaza sa se intruneasca saptamana viitoare la Chisinau, dupa o pauza de trei ani. Anuntul a fost facut la conferinta de presa, sustinuta la Moscova, de catre ministrul afacerilor externe si integrarii europene, Nicu Popescu, si omologul…

- De 9 zile astept reactia Chisinaului si Bucurestiului (Guvern,societate civila, presa, partide politice etc) la aceasta intoxicatie si propadanda. Reactia este ZERO. In stire Rusia spune cu text deschis ca orasul Chisinau si Moldova au fost “eliberate” de ocupatia romano-germana.…

- Moscova pledeaza pentru revenirea la principiile din Memorandumul Kozak, potrivit ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, citat luni de Radio Chisinau, cu referire la media ruse, scrie digi24.ro.

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, spune ca va merge la Moscova, la inceputul lunii septembrie, pentru a pregati o vizita anuntata recent a prim-ministrei Maia Sandu. Potrivit ministrului, deocamdata, agenda nu a fost discutata, dar din perspectivele Republicii Moldova, agenda reiese din necesitatea…

- Republica Araba Egipt este unul dintre cei mai importanti parteneri economici ai Romaniei din Orientul Mijlociu si regiunea africana, a subliniat joi presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in cadrul intrevederii cu presedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah el-Sisi. Potrivit unui comunicat…

- George Friedman, unul dintre cei mai cunoscuți analisti de politica externa de peste ocean, a acordat un interviu un exclusivitate pentru Televiziunea Romana. Potrivit acestuia, cea mai importanta legatura a Romaniei nu trebuie sa fie cu NATO, ci cu Statele Unite ale Americii. Doar așa Romania va…

- Partidul Democrat din Republica Moldova (PDM) le-a expediat ambasadelor acreditate la Chisinau o scrisoare in care informeaza misiunile diplomatice ca guvernul condus de Pavel Filip este "unicul legitim", potrivit TV8, care publica documentul pe pagina sa electronica, transmite Radio Chisinau. PDM il…