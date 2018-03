Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare media din Marea Britanie, Ofcom, a anuntat ca postul de televiziune rus Russia Today (RT) si-ar putea pierde licenta pentru Marea Britanie daca guvernul condus de Theresa May stabileste ca Moscova este implicata in cazul otravirii unui fost agent dublu rus in Anglia in…

- Ofcom are datoria continua de a verifica daca detinatorii de licente pentru emisiuni sunt 'adecvati' pentru a emite in Marea Britanie. Autoritatea de reglementare Ofcom a anuntat ca a scris ANO TV Novosti, detinator al licentelor de emisie britanice pentru RT, ca daca Marea Britanie stabileste ca…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- Autoritatea de reglementare media din Marea Britanie, Ofcom, a anuntat ca postul de televiziune rus Russia Today (RT) si-ar putea pierde licenta pentru Marea Britanie daca guvernul condus de Theresa May stabileste...

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- La 12 martie, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a cerut ca „cineva din Marea Britanie” sa povesteasca cum s-au terminat anchetele in cazul unor morti suspecte precum a lui Alexander Litvinenko, Boris Berezovski sau Alexander Perepelicinii. Zaharova a deschis subiectul…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Marea Britanie și aliații sai ar putea impune noi sancțiuni Moscovei, dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal cu o substanța neuotoxica, în Salisbury, Anglia. În cazul Londrei, masurile vor fi cel mai probabil foarte dure.

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Rusia are termen pana la noapte sa gaseasca o explicație pentru faptul ca un gaz neurotoxic produs de ruși a fost folosit in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, scrie BBC News. Premierul Theresa May a declarat, luni, ca este “foarte probabil” ca…

- Atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, afirma premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.

- Regimul de la Kremlin a catalogat, luni seara, acuzațiile Marii Britanii potrivit carora Rusia este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, drept „spectacol de circ”.

- Bunicul lui Vladmir Putin a fost bucatarul lui Stalin, se lauda președintele Rusiei. Bunicul din partea tatalui al lui Vladimir Putin a lucrat ca bucatar pentru Lenin și Stalin, a susținut președintele Rusiei intr-un film documentar postat duminica pe rețelele sociale rusești. Potrivit Agerpres , in…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a catalogat drept propagandistice avertismentele Marii Britanii privind o reactie daca se dovedeste ca Moscova este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica ce l-a vizat pe un fost agent de spionaj rus, informeaza agentia Reuters.

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- 'Daca ancheta demonstreaza responsabilitatea unui stat, guvernul Majestatii Sale va raspunde intr-un mod adecvat si robust', a declarat ministrul de externe Boris Johnson in fata parlamentului britanic.Boris Johnson a confirmat identitatea celor doua persoane atacate cu o substanta necunoscuta…

- Una dintre persoanele aflate in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, in provincia britanica Wiltshire, este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News. Serghei Skripal, in virsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in…

- Delegatia Romaniei a realizat luni o performanta de exceptie la Campionatul European pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), reusind sa castige trei medalii de bronz in probele pe echipe pentru cadeti la spada feminin, sabie masculin si floreta feminin, informeaza un comunicat al FR de Scrima remis…

- Presa rusa a comentat cu grade diferite de entuziasm discursul anual privind starea natiunii rostit joi de Vladimir Putin. Presa apropiata de Kremlin, precum Russia Today, a ales titluri precum "Ascultati-ne acum!" si a insistat pe dezvalurile lui Putin privind noul arsenal nuclear rus. In schimb, presa…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Partidul Comunist din Rusia a denuntat marti o ''campanie de denigrare'' dusa, potrivit acestuia, de catre Kremlin si media oficiale impotriva candidatului sau la alegerile prezidentiale din 18 martie, al doilea clasat in sondaje, dar care se plaseaza totusi la o distanta considerabila…

- Casa Alba sustine ca Rusia este responsabila pentru devastatorul atac cibernetic "NotPetya" din anul 2017, alaturandu-se Marii Britanii in condamnarea Moscovei pentru presupusa lansare a acestui virus care a cauzat pagube de miliarde de dolari in intreaga lume, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- "Planul rusilor nu este sa trimita aeronave" in Marea Britanie. "Insa gandesc urmatorul lucru: «cum putem provoca durere in Marea Britanie?». Sa provocam daune economice, sa distrugem infrastructura, sa provocam actiuni soldate cu mii si mii de morti, sa cream haos total in tara", a declarat Gavin…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti", acuza ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson. "Planul rusilor nu este sa trimita aeronave" in Marea Britanie. "Insa gandesc…

- Gavin Williamnson, ministrul britanic al Apararii, a avertizat intr-un interviu ca Rusia cauta metode prin care sa poata provoca haos in Marea Britanie și sa cauzeze mii și mii de morți. Williamnson a spus ca vizate sunt, in principal, infrastructurile de energie și telecomunicații. Intr-un interviu…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Mai intai a fost Skype, apoi e-guvernarea. Estonia, o mica natiune de la granita de est a UE, s-a transformat dintr-o fosta republica sovietica intr-una dintre cele mai digitalizate tari din UE. In ultimele sase luni ale anului trecut a detinut presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene,…

- Moscova isi rezerva dreptul la masuri de raspuns in contextul adoptarii in Republica Moldova a unei legi de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda), care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria…

- Consulatul Rusiei din San Francisco si presupusele activitati de spionaj derulate de Kremlin prin intermediul acestei reprezentante diplomatice s-au aflat de multa vreme in atentia agentilor americani de informatii, chiar daca in mass-media au aparut relatari mai consistente despre acest „cuib“ de spioni…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Atac armat in Moscova, unde un barbat a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie. Mai multe persoane au fost luate ostatice, relateaza Russia Today. Atacatorul ar fi proprietarul unei companii rivale ale celei pe care a atacat-o. Momentan, informațiile despre atacul armat sunt contradictorii.…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Fregata HMS St Albans a monitorizat activitatea navei rusești "Amiral Gorshkov" in "domenii de interes național", a afirmat acesta. "Amiralul Gorshkov", este un nou tip de fregata cu rachete ghidate, și este in curs de testare, transmite presa rusa. Royal Navy susține, conform BBC,…

- Fregata HMS St Albans a monitorizat activitatea navei rusești "Amiral Gorshkov" in "domenii de interes național", a afirmat acesta. "Amiralul Gorshkov", este un nou tip de fregata cu rachete ghidate, și este in curs de testare, transmite presa rusa. Royal Navy susține, conform BBC,…

- 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele Putin si ii doreste acestuia succes in alegerile' prezidentiale din martie 2018, a declarat Vucic, in limba rusa, la incheierea unei intrevederi cu Vladimir Putin, in cursul unei conferinte de presa la Kremlin.'Datorita…

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…