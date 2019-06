Newsweek: CNAIR a plătit 72.000 de lei jurnalistului Bogdan Chirieac pentru șase articole favorabile companiei Publicația online DC News, condusa de Bogdan Chirieac, a obținut un contract de 72.000 de lei din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru publicarea a șase articole pozitive companiei, scriu jurnaliștii de la Newsweek. Nu este prima data cand Chirieac obține sume consistente din bani publici din partea companiei conduse de Narcis Neaga. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat pe 23 mai 2019 un anunț de achiziție a unor servicii pentru promovarea și maximizarea vizibilitații companiei a caror valoare a fost estimata la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

