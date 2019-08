Stiri pe aceeasi tema

- Mult așteptatul serial original Netflix Elite se intoarce la școala cu cel de-al doilea sezon, din 6 septembrie A inceput un nou an școlar in Las Encinas, cu elevi noi și vechi. Cu toate ca iși doresc mai mult ca niciodata sa se intoarca la normalitate dupa moartea Marinei, dorința lor se dovedește…

- „O partigiano, portami via O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao” Se-aud versuri din departare! Netflix a lansat sezonul trei din serialul „La Casa de Papel”. La Casa de Papel spune povestea unui grup de tineri, conduși de El Profesor, care jefuiesc Fabrica de Moneda și Timbru din Spania.…

- Simona Halep a uimit presa internaționala cu prestația sa din finala Turneului de la Wimbledon impotriva Serenei Williams. Reacțiile acestora au fost ordonate de Adevarul.ro, iar acestea arata cam așa: Lequipe.fr – „Ce ar fi putut face Serena in fata Simonei, care a facut o demonstratie in 55 de minute?…

- Netflix anunța ca cel de-al doilea sezon al serialului original german Intuneric (DARK) se va lansa pe 21 iunie. Serialul premiat care a trecut granițele și a ajuns sa fie apreciat de audiențe din toata lumea continua povestea celor patru familii care incearca sa iși schimbe destinul in interiorul comunitații…

- Serialul Lucifer va avea un nou sezon, al cincilea. Netflix a anunțat astazi ca pregatește ultimul sezon al seriei extrem de indragite. Nu avem inca detalii oficiale, dar sursele care circula pe internet spun faptul ca noul sezon va fi lansat abia in primavara anului viitor. Ne vedem in iad.xoxoLuci…

- Oh, da! E adevarat! Mike Ross se intoarce in sezonul 9 al serialului Suits. USA Network, producatorii serialului, au anunțat astazi faptul ca Patrick J. Adams este gata sa se intoarca ca un guest star in cel de-al noualea și ultimul sezon al Suits. Mike va prelua un caz in care va fi nevoit sa... View…

- Acesta a fost surprins de un fotograf și în localitatea Filitelnic, Prințul Charles salutându-l cu un zâmbet larg pe cel care l-a surprins cu camera. Mai apoi, Fundația Adept Transilvania a dezvaluit ca fiul Reginei Elisabeta a II-a, un mare iubitor al meleagurilor transilvanene,…

- Dupa ce a prezentat publicului intreaga lui “Lista de pacate” formata din 7 piese, Liviu Teodorescu iți spune “Asculta”. Noul single este acea piesa pe care sa o asculți pe repeat, care iți canta sentimentele din suflet atunci cand ești la pamant. Scris și produs de Liviu Teodorescu, single-ul te face…