Nestle, cel mai mare grup alimentar din lume, a platit anul trecut 7,15 miliarde de dolari in numerar pentru o licenta globala nelimitata, care-i va permite sa vanda si sa distribuie cafeaua si ceaiurile Starbucks in afara cafenelelor. In februarie, produsele sub brandul Starbucks au inceput sa fie vandute in Europa, Asia si America Latina.



Initial Nestle va vinde 21 de produse Starbucks pe platforme online, cum ar fi Tmall (detinuta de Alibaba) si JD.com, precum si in birouri si in hoteluri din orasele importante.



"Credem ca piata chineza este cea mai excitanta in general,…