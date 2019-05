Stiri pe aceeasi tema

- Reguli stricte pentru pelerinii care vor participa la liturghia pe care Papa Francisc o va oficia, in 2 iunie, pe Campia Libertații din Blaj. Potrivit organizatorilor, accesul se va face doar pe baza invitațiilor, dupa un control de securitate, potrivit mediafax.Potrivit organizatorilor, la…

- Tarife modificate și reguli mai stricte pentru cursurile de inot la Bazinul Olimpic Alba Iulia. Proiect la aprobat in Consiliul Local in ședința din 28 mai. Acces in incinta bazinului se va face dupa urmatorul program: CSS Liceul Sportiv Alba Iulia: Luni-vineri: 11.00-17.00 culoarele 1-5 Luni, miercuri,…

- Modificari de tarife si de reguli stricte pentru instructorii de inot si desfasurarea cursurilor de inot in Bazinul Olimpic din Alba Iulia intra la aprobare in sedinta Consiliului Local din 28 mai. Proiectul a fost in consultare publica in perioada 16 aprilie – 17 mai si a fost modificat in acest interval,…

- Alegatorii elvetieni se pronunta duminica, prin referendum, asupra oportunitatii introducerii unor reguli mai stricte privind armele de foc, transmit dpa si AFP, potrivit Agerpres.Citește și: ALERTA de vreme rea: ploi, grindina și vant in toata tara . Peste 27% dintre elvetieni detin arme…

- Dupa ce dragostea dintre el și prima lui soție s-a stins, Albert Einstein i-a impus acesteia o serie de condiții dure, pentru a putea conviețui, de dragul copiilor lor. Mileva Maric a fost de acord cu aceste reguli un timp, dupa care și-a luat cei doi fii și l-a parasit pe celebrul fizician.

- Transportul in comun din Cluj-Napoca devine mai curat și in interior, nu doar in exterior. Asta datorita unor reguli mai stricte pentru calatori. Astfel, cei care au haine murdare, urat mirositoare vor fi amendati.

- Crima-i crima oricum ai lua-o, dar parca devine și mai șocanta atunci cand adaugi un lanț intreg de relații complicate. Obții, astfel, o adevarata rețeta pentru un blockbucker din Hollywood.