Negresă cu vişine, nuci şi ciocolată Mod de preparare Negresa cu visine, nuci si ciocolata Rupi ciocolata neagra si o topesti cu 50 g unt la baine marie. Cand se raceste putin adaugi galbenusurile si amesteci rapid pana se omogenizeaza. Separat freci untul ramas cu 100 g zahar. Adaugi ciocolata cu galbenusuri si omogenizezi compozitia. Incorporezi faina cernuta cu un praf de sare, praful de cacao, scortisoara si praful de copt, apoi adaugi nuca macinata fin. Adaugi albusurile batute spuma tare cu 30 g zahar si amesteci usor cu o lingura de lemn. Torni aluatul in forma tapetata cu hartie de copt (o forma cu diametrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Zugravitul casei nu este o operațiune pe care sa o faci prea des. Implica costuri și eforturi mari. Este preferabil sa intreții pereții cat mai bine și mai mult timp. Iata cum cureți pereții cand faci curațenia obișnuita sau generala. Elimina praful de pe pereți și tavan. Praful se elimina de pe pereți…

- Ingrediente 2 linguri ulei100 g faina1 kg pulpe de pui3 linguri unt450 g ciuperci, feliate2 cepe, tocate200 g morcovi, feliați1 lingura usturoi, pisatcimbru, dupa gust250 ml vin roșu250 ml supa de puipatrunjel tocat, dupa gust1 foaie…

- Ingrediente 250 g faina 250 g unt 6 oua 200 g zahar 2 linguri pudra de cacao 1 lingura praf de copt 60 g alune marunțite. Incearca si Sufleu de ciocolata neagra, reteta pentru ocazii deosebite Mod de preparare – Chec cu cacao și alune…

- Mod de preparare: Bati untul moale lasat la temperatura camerei, impreuna cu zaharul, pana obtii o crema spumoasa, dupa care adaugi ouale, unul cate unul. Inglobezi scortisoara si esenta de lamaie, apoi faina amestecata cu praful de copt si nucile macinate. Ungi cu unt o forma de tort…

- De ce ai nevoie pentru chec cu cacao și mere 150 g unt 160 g zahar3 oua 320 g faina2 lingurițe praf de copt2 linguri cacao 4 mere. Incearca si Sufleu de ciocolata neagra Cum se prepara checul cu cacao și mere Topești untul, il lași sa ajunga…

- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…

- Noul an vine intotdeauna cu rezoluții noi, insa interesul pentru a le respecta pana la capat se pierde, odata cu trecerea primelor zile. Și cum suntem deja in a doua luna din an, cu siguranța ai uitat ca ți-ai promis inainte de Revelion ca in 2018 te vei preocupa mai mult de ce pui in farfurie și de…

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Mod de preparare Prajitura cu mere, crema de vanilie si bezea Dai biscuitii prin masina de tocat si apoi ii amesteci cu untul topit si ii intinzi in tava tapetata cu hartie de copt.Merele curatate de coaja si samburi le tai felii si le pui in tava peste biscuiti si le stropesti cu zeama…

- Nucile dau o savoare aparte oricarei rețete. Despre deserturi, ce sa mai vorbim! Inainte de a le folosi rumenește-le cateva minute in cuptor pentru a le spori savoarea. Incearca cele 3 deserturi cu nuci propuse de noi, daca vrei sa te delectezi in acest sfarșit de saptamana. Fursecuri / VIDEO Ingrediente:…

- Mod de preparare Chec cu pere caramelizate Pere. Pui zaharul impreuna cu apa pe foc mediu spre mare. Tai perele in bucati potrivit de mici si le stropesti cu suc de lamaie. Cand zaharul e lichid si caramelizat adaugi perele si amesteci cu grija. Caramelul se va intari putin insa il…

- Mod de preparare Prajitura cu urda si cireseSpeli ciresele si le scoti samburii, apoi le lasi la scurs intr-o sita. Untul moale, la temperatura camerei, il mixezi cu zaharul pana cand devine cremos. Adaugi ouale unul cate unul si mixezi bine dupa fiecare adaugare. Adaugi si urda maruntita…

- De ce ai nevoie pentru brioșe cu ciocolata și iaurt grecesc 200 g iaurt grecesc degresat 50 ml ulei 1 banana bine coapta 2 oua 200 g faina 70 g cacao 1 lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 1 lingurița praf de copt 100 g ciocolata…

- Ingrediente Tort cu portocale blat: 7 oua, un praf de sare, 7 linguri de zahar, 7 linguri de faina, 2 lingurite de coaja rasa de portocaleCrema alba: 500 g smantana grasa, 250 g crema de branza de vaci, 150 g zahar pudra, zahar pudra vanilat, 2 plicute de gelatina, stafide, coaja de portocala…

- Zilele trecute ma plimbam printre rafturile unui supermarket bucurestean si pentru ca nu am mai mancat de foarte multi ani paste romanesti, m am hotarat sa le incerc. Am ales niste paste produse de o firma renumita romaneasca si, inainte de a le cumpara, am verificat ingredientele. Daca pentru tipul…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent sambata 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. In weekendul trecut, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine au loc „Serbarile Zapezii”.

- Judecatorii ieseni au incetat procesul penal impotriva unui executor judecatoresc si a unui evaluator acuzati de abuz in serviciu in legatura cu devalizarea fostei fabrici de zahar Nectar Pascani.

- Ingrediente 450 g cartofi, feliațiulei2 cepe, feliate2 caței de usturoi, feliați4 roșii, feliate1 lingura patrunjel tocatfrunze de tarhon, dupa gust4 bucați file de pește albzeama de la 1 lamaiesarepiper Mod de preparare – Pește cu legume…

- Ela Craciun te invata cum sa faci tort in forma de om de zapada “Tortul in forma de om de zapada este unul din deserturile preferate ale copiilor mei. Este usor de pregatit. Ai nevoie de foi de rulada ori de briosa, pe care le poti prepara acasa ori sa le cumperi din comert, ciocolata alba si neagra,…

- De ce ai nevoie pentru prajitura Matase Franțuzeasca Pentru blat 170 g unt 300 g zahar 1 lingurița esența de vanilie 2 oua 90 g faina 40 g cacao ½ lingurița sare Pentru crema de ciocolata 120 g ciocolata 250 g frișca…

- Mod de preparare lapte de pasare Se separa galbenusurile de albusuri. Se bat albusurile spuma, apoi se adauga cateva linguri de zahar, batand in continuare pana cand compozitia se intareste si sta pe tel chiar si atunci cand este ridicat. Intr-un castron se bat galbenusurile cu zaharul ramas…

- E drept, ca e ceva de munca la el si trebuie sa astepti putin pana vei ajunge sa le savurezi, dar merita toata rabdarea si priceperea. Si, oricat de multe ari manca, parca tot ati mai vrea. De aceea, am pregatit aici o colectie cu cele mai cautate retete de gogosi. Ca sa aveti de unde alege.…

- Ingrediente1 aluat foitaj3 oua100 g unt300 g zahar3 linguri faina250 g lapte batut2 lingurițe esența de vanilie1 lingura zeama de lamaie½ lingurița nucșoarafrișca, dupa gust Mod de preparare – Tarta cu vanilie și lapte batutPreincalzești…

- Câinele este cel mai bun prieten al omului, fiind animalul care îsi petrece cea mai mare parte din viata pe lânga acesta. Chiar daca îl consideri un membru al familiei, asta nu înseamna ca trebuie sa îi împartasesti stilul tau de viata, mai ales…

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Ingrediente 4 linguri unt1 ceapa tocata2 caței de usturoi zdrobiți40 g faina700 ml lapte200 g cașcaval ras900 g cartofi feliați subțire450 g șunca cubulețepatrunjel tocat, dupa gustsarepiper Mod de preparare – Cartofi gratinați cu șunca…

- Imediat dupa ce au anutat angajatii despre inchiderea fabricii de zahar, proprietarii germani au inceput sa caute in piata cumparatori pentru teren. Aceasta chiar daca primele disponibilizari vor avea loc in martie. Se pare ca prima oferta a fost facuta Primariei Oradea. Primarul Ilie Bolojan…

- Primarul comunei Arieseni, din judetul Alba, Vasile Marin Jurj, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, Agerpres, edilul este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente…

- Conopida o desfaci in buchetele si o oparesti in apa sarata in care ai adaugat si o lingura de otet. Apoi ungi cu unt in vas termorezistent si il pudrezi cu pesmet, dupa care pui acolo buchetelele de conopida, bineinteles dupa ce le-ai scurs putin. Apoi cureti si speli ciupercile le tai felii sau…

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- Ingrediente Papanași cu dulceața de afine 500 g branza de vaci300-350 g faina2 oua70 g zahar1 praf de sare1 lingurița praf de coptEsența de lamaie400-500ml ulei (pentru prajit)faina pentru lucrupentru servit:dulceața dupa gust (eu am folosit…

- Ingredientele din compoziția ciocolatei negre sunt dintre cele mai simple: cacao, unt de cacao și zahar, in aceasta ordine. Atenție, daca zaharul se gasește la inceputul listei de ingrediente, inseamna ca reprezinta cea mai mare parte din aliment, iar acest lucru trebuie evitat.

- Ingrediente Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie-Pentru blat:50 g cacao neagra150 ml apa6 oua200 g zahar 120 ml ulei280 g faina1 lingurita praf de coptesenta de rom-pentru crema:6 galbenusuri80 g zahar80g amidon500 ml lapteextract…

- Ingrediente Inimioare inteligente cu ciocolata alba si bezele300 g zahar, 250 g unt, 170g faina, 50 g cacao, 1 l lapte, 8 oua, un praf de sare, esenta romdecor: 100 g tablete ciocolata alba+2 linguri frisc lichida sau lapte, cateva bezele colorate Mod de preparare Inimioare inteligente…

- Ingrediente Prajitura turnata cu branza cireșe și caiseBlat ( pentru tava 25/35 cm) :2 oua mari10 linguri de zahar9 linguri ulei10 linguri lapte12 linguri faina1 pliculet praf de coptesenta de vanilieUmplutura:500 g branza dulce3 oua3 linguri…

- Ingrediente Turta dulce rustica 2 oua200 gr miere100 ml lapte100 ml ulei200 gr faina1 praf de copt1 lingurita ghimbir1 lingurita scortisoara macinata Mod de preparare Turta dulce rustica Faina ,praful de copt se amesteca impreuna cu aromele.Separat…

- Ingrediente 100 g zahar150 g unt4 oua3 linguri miere300 g faina1 lingura cacao1 pachet praf de copt1 lingura zahar pudra. Citeste si Cum pregatesti Kinder Pingui la tine acasa. Vei renunta sa il mai cumperi! Mod de preparare – Chec cu miere…

- RETETA COZONAC DE CRACIUN Ingrediente:1 kg faina alba25 g drojdie proaspata6 oua300 g unt200 g zahar300 ml lapte1 praf de sare½ lingurita nucsoara150 g stafide macerate in 3 linguri de rom100 g migdale feliate100 g cirese confiate50…

- De ce ai nevoie pentru turta dulce 100 g unt100 g zahar brun1 lingurița ghimbir1 lingurița scorțișoara½ lingurița sare½ lingurița bicarbonat de sodiu420 g faina1 ou100 g miere1-2 linguri apa receCum se prepara turta dulceMixezi untul cu…

- De ce ai nevoie pentru negresa de post 600 g faina 400 g zahar 100 g cacao 2 linguri bicarbonat de sodiu 1 lingurița sare 2 lingurițe esența de vanilie 100 ml ulei 2 linguri oțet 400 ml apa rece. Citeste si Cele mai pufoase gogosi…

- Hranitoare, gustoase, energizante și o buna sursa de minerale, bananele ne sunt recomandate de medici și nutriționiști deopotriva. Interesant este ca aceste fructe, asociate de mulți dintre noi cu sezonul rece, sunt la fel de delicioase in deserturi ca și atunci cand sunt consumate ca atare! Iata cateva…

- Aceasta prajitura cu mere este delicioasa. Are gustul copilariei si nici macar nu contine lapte si oua. Ingrediente: 1 Kg de mere, 250 g faina, 200 g zahar, 200 g margarina, 50 mL vin alb, 50 mL bors de casa,…

- Ingrediente500 g branza de vaci (proaspata)200 g zahar pudra500 ml frisca lichida2 lamai2 plicuri gelatina alba4-5 plicuri zahar vanilat Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

- Mod de preparare Se macina biscuitii si se amesteca cu untul topit cu esentele de rom si se formeaza o pasta compacta pe care o asezam in vasul in care dorim sa ia forma tortul, pe care il tapetam inainte cu folie de platic si il dam la rece. Separat se amesteca zaharul cu iaurtul si…

- Ingrediente – Tarta cu ciocolata de post 350 g tofu120 ml lapte de migdale120 g unt de cacao350 g ciocolata neagra de postsare grunjoasa, opțional Pentru blat25 biscuiți de post5 linguri unt de cacao. Citeste si Tarta cu ghimbir si caise Mod…

- Faina de grau și de soia, substanțe chimice, 12 lingurițe de zahar la o suta grame produs, aditivi, grasimi hidrogenate – aceasta este pe scurt, compoziția unei tablete de ciocolata din comerț, un produs analizat recent de o echipa de experți de la Asociația Pro Consumatori, cea mai mare asociație…

- O primarie din județul Alba a achizitionat o ultra masina de maturat si aspirat praful. Tehnologie de varf la capitolul curațenie in municipiul Blaj. Cu 110.000 de euro, administrația locala blajeana a achiziționat o ultra mașinarie de maturat și aspirat praful. Aceasta va fi livrata in primavara, iar…

- De ce ai nevoie pentru cartofi fondanți 2 linguri ulei 4 cartofi sare piper 3 linguri unt 3 caței de usturoi 4 crenguțe cimbru 100 ml supa de pui 100 ml vin alb sare grunjoasa, pentru decor Cum se prepara cartofii fondanți…