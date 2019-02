Negocieri SECRETE pentru finanţarea partidului lui Matteo Salvini cu bani ruseşti Rusia a mai finanțat in trecut, prin intermediul unei banci obscure, și partidul anti-european condus de Marine Le Pen in Franța. Demn de remarcat ca la inceputul acestei saptamani mai multe surse politice au confirmat pentru G4Media.ro ca PSD negociaza cu suveraniștii lui Matteo Salvini o eventuala afiliere la viitorul grup politic din Parlamentul European. Salvini a transmis recent o scrisoare in acest sens liderilor PSD, au mai declarat pentru G4Media.ro surse din PSD. Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat pentru G4Media.ro ca nu infirma, dar nici nu confirma informațiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

