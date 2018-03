Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din domeniul sanitar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, nu au ajuns la un acord in urma negocierilor purtate marti la minister. La finalul acestora, ministrul Sanatatii a spus ca discutiile cu membrii sindicatelor vor continua si ca se incearca gasirea unor solutii, dar respectand…

- Aceștia și-au anunțat azi decizia de a declanșa conflictul de munca, principalul motiv de nemulțumire constituindu-l tot discriminarile și inechitațile salariale. Dupa ce Consiliul Național a federației sindicale Sanitas a stabilit ieri calendarul portestelor programate pentru perioada urmatoare,…

- Liderii Sanitas au anuntat, luni, ca incep procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca si ca primele actiuni de protest vor fi in 20, 22, 27 si 29 martie, cand vor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor. Reprezentantii confederatiei sindicale au anuntat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca este nevoie de reforma in domeniu si a spus ca a primit un mesaj de sustinere in acest sens din partea reprezentantilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). "Avem nevoie de reforma in sanatate. Astazi am primit un…

- Pintea: Se vor suplimenta posturile de rezidenti in cabinetele de medicina de familie Ministru Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a fost semnat un memorandum cu Ministerul Finantelor pentru suplimentarea locurilor de rezidenti in cabinetele de medicina de familie, pentru aceia care au luat…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Sindicalistii din domeniul sanatatii au decis sa declanseze greva general. Ei sunt nemultumiti ca desi salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor medicali. Sindicalistii, care au avut luni o sedinta, vor declansa greva generala din cauza regulamentului de sporuri si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la B1 Tv ca urmeaza sa fie stabilite niste criterii de evaluare prin noua lege a sanatatii, astfel incat cei care muncesc foarte mult sa fie rasplatiti pe masura.Citeste si: Privilegii incredibile pentru o categorie de bugetari: Ce le pregatește…

- Un spor la salariu in premiera pentru chirurgi Chirurgii vor primi la salariu, în premiera, un spor pentru orele petrecute în sala de operatie - a anuntat astazi ministrul sanatatii, Sorina Pintea, dupa o întâlnire cu sindicalistii din sistem. Sorina Pintea: Pâna…

- Medicii de familie au negociat, joi, cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si presedintele CNAS, normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru in 2018. Prevederile reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari…

- Creșterea salariilor personalului medical este foarte mare. Nu este o creștere falsa, este o creștere. Dar sporurile sunt limitate la 30%, pentru ca se aplica la o alta baza, a explicat joi, ministrul Sanatații, Sorina Pintea , dupa intalnirea din Grupul de Dialog Social de la MS. ” Sumele sunt rezonabile…

- In prima sa vizita externa bilaterala, premierul Viorica Dancila este insoțita la Chișinau de viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul economiei, Danut Andrusca, și ministrul sanatatii, Sorina Pintea.

- „Recomandam Directiilor de Sanatate Publica sa ia masuri astfel incat pacientii care necesita dializa si sunt transportati la nivelul unitatii la care fac dializa, dupa sedinta, sa ramana internati in spital. Bolnavii cronici care necesita monitorizare permanenta si sunt internati in acest moment…

- Dr. Quinn: Top alimente care ajuta la ameliorarea simptomelor asociate sindromului premenstrual Ești intr-o stare proasta. Ești umflata. Ai crampe. Acestea sunt “bucuriile” sindromului premenstrual. Firește ca poți apela la anumite medicamente care amelioreaza simptomele neplacute, dar, daca nu…

- "În urma discutiilor care au avut loc cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt a decis suspendarea protestului anuntat pentru mâine (joi-n.r..)", a anuntat ieri printr-un comunicat de presa FSLI. Miercuri, Federatia…

- Sindicaliștii din educație au pichetat ieri Ministerul Muncii și au discutat cu ministrul de resort, pentru a obține o serie de promisiuni in vederea remedierii neajunsurilor din sistem. Astazi ar fi trebuit sa aiba loc alte proteste, dar reprezentanții FSLI au anunțat, aseara, ca acestea au fost amanate…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant suspenda protestul anuntat pentru joi, 22 februarie, in urma discutiilor care au avut loc miercuri cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat federatia sindicala. Sindicalistii din invatamant au declarat, dupa pichetul de miercuri,…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters,…

- Sorina Pintea nu se opune nici ideii ca parinții sa fie sancționați in cazul in care refuza sa participe la sesiunile de informare și spune ca banii din amenzi ar putea susține finanțarea sistemului de Sanatate. In contextul in care numarul deceselor provocate de gripa crește considerabil de la o…

- Sindicalistii din Sanatate au anuntat, dupa o alta intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca regulamentul de sporuri este complex si "trebuie luat bucatica cu bucatica", mentionand ca este nevoie de o solutie cu privire la incadrarea in plafonul de 30% prevazut pentru spitale.

- "Am continuat negocierile privind regulamentul sporurilor. Suntem la nivelul discutiilor tehnice, insa din punct de vedere al Ministerului Sanatatii am declarat ca avem toata deschiderea, intelegem ce se intampla in sistemul de sanatate. Premisele sunt foarte bune, pot sa va confirme si colegii de…

- Sindicatele din sanatate si ministrul sanatatii, Sorina Pintea, reiau astazi negocierile salariale in Comisia pentru dialog social. La discutiile de ieri au fost facuti pasi inainte in privinta unor probleme de salarizare in sistemul medical, intre care reglementarea garzilor, angajarile ...

- Un reprezentant al Confederației Meridian a intrat in stop cardiorespirator la finalul negocierilor cu ministrul Sorina Pintea, pe tema acordarii sporurilor, in contextul schimbarilor legislative. Sindicaliștii din Sanatate au avut, luni, o prima intalnire cu noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea,…

- Sindicalistii din Sanatate au avut, luni, prima intalnire cu ministrul Sanatatii pentru a discuta regulamentul de sporuri, precizand ca trebui negociate niste aspecte, in special, pentru spitale, acolo unde sporurile cumulate...

- Valentin Craciun, sindicalist la Confederația Meridian din Constanța, a suferit un stop cardiorespirator in timpul intalnirii sindicatelor din Sanatate cu ministrul Sorina Pintea. Barbatul in varsta de 60 de ani a fost resuscitat imediat de secretarul de stat Cristian Grasu, timp de zece minute, pana…

- Un echipaj de la Ambulanta a sosit in scurt timp. Sindicalistului i se fac manevre de resuscitare. Barbatul are in jur de 60 de ani, iar primele manevre de resuscitare i-au fost efectuate de secretar de stat Cristian Grasu, prezent la discutii. Medicii au reusit sa il stabilizeze si va fi…

- Un incident grav a avut loc astazi la Ministerul Sanatatii. Un sindicalist a intrat in stop cardiorespirator in timpul unei intalniri cu ministrul Sorina Pintea. Se pare ca sindicalistul ar fi constantean, potrivit Digi 24.Un echipaj de la Ambulanta a sosit in scurt timp. Sindicalistului i se fac manevre…

- Sorina Pintea a mai sustinut ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. 'Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta - 64 de cazuri noi. Deci devine imperios necesar sa discutam despre legea vaccinarii…

- Reprezentantii sindicatelor din penitenciare au mers, vineri, la negocieri la Ministerul Justitiei, fiind nemultumiti de conditiile de munca si de deficitul de personal. Intre timp, ministrul Justitiei a facut un bilant, pe Facebook, al masurilor luate pentru modenizarea inchisorilor.

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) au mers, vineri dimineata, la Ministerul Justitiei, cu aceleasi revendicari privind in special conditiile de lucru din penitenciare, liderul sindical Sorin Dumitrascu criticand modul in care ministrul Justitiei…

- Ministrul spune ca veniturile vor crește, numai ca, in cazul anumitor categorii, majorarile vor fi mai mici, iar cei mai afectați vor fi angjații din Minister. In urma cu puțin timp, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a venit cu lamuriri in ceea ce privește salariile angajaților din acest sector,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca 3% dintre angajatii din Sanatate vor avea probleme in ceea ce priveste salariile, in sensul ca acestea vor fi mai mici de la 1 martie, mentionand ca nu este vorba despre cei din aparatul central, nu despre medici.

- Comunicat. ”Doamna ministru Sorina Pintea a declarat ca a preluat portofoliul Ministerului Sanatatii cu scopul de a continua proiectele pe care ministrul Bodog le-a inceput. Sorina Pintea dorește sa aduca comunitatea de partea ministerului, dar și o mai buna colaborare cu asociațiile de pacienți. Obiectivul…

- Ministerului Sanatatii si Guvernul au in plan sa imbunatateasca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care trebuie extins pe mai multe paliere pentru a acoperi toate nevoile pacientului bolnav de cancer, afirma ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in mesajul…

- Prima sedinta a noului guvern al Romaniei Noul guvern al României se reuneste miercuri în prima sa sedinta si este foarte posibil ca prima ordonanta emisa sa vizeze controversata declaratie fiscala 600, al carei termen-limita de depunere este chiar miercuri. Marti, membrii…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- UPDATE: In plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, echipa viitorului premier Viorica Dancila a intrunit majoritatea voturilor, urmand ca in cursul serii de luni, Cabinetul sau sa depuna si juramantul. Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati acum in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. Ea a…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dăncilă va avea patru vicepremieri - Paul Stănescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Graţiela Gavrilescu (ALDE) şi Viorel Ştefan…

- Actual manager al Spitalului Judetean Baia Mare, Sorina Pintea, este propunere PSD pentru preluarea mandatului de la Sanatate. In 2011, politistii si procurorii au facut descinderi la locuinta acesteia intr-un dosar de trafic de droguri, in urma caruia, fiul ei, Ionut Pintea a fost arestat.

- Cine este Sorina Pintea, propunerea PSD pentru Ministerul Sanatatii Actual manager al Spitalului Judetean Baia Mare, Sorina Pintea, este propunere PSD pentru preluarea mandatului de la Sanatate. In 2011, politistii si procurorii au facut descinderi la locuinta acesteia intr-un dosar de trafic de droguri,…

- Liderii PSD au luat act de decizia lui Florian Bodog de a se retrage din cursa pentru funcția de ministru al Sanatații, iar in locul acestuia va fi numita Sorina Pintea, managerul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.Sorina Pintea caștigase un mandat de senator in…

- Favorita pentru a-i lua locul este dr.Sorina Pintea, dat fiind faptul ca și Rodica Nassar ar fi anunțat in timpul ședinței care are loc azi la PSD ca nu iși dorește acest post. Deși la inceputul sedinței de azi a Comitetului Politic Executiv al PSD, ce are pe ordinea de zi validarea listei cu […]

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca anul acesta vor fi angajați mii de polițiști și se vor face achiziții masive pentru Jandarmerie. Sindicaliștii nu sunt, insa, prea optimiști in...

- Majoritatea medicilor de familie au deja contracte cu Casele de Asigurari Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Majoritatea medicilor de familie din tara au semnat actele aditionale la contractul-cadru, însa în continuare exista colegi…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate sa foloseasca pacientii in negocieri, precizand ca „exista loc de mai bine la finantare”. „90%…

- Ultima intalnire pe tema protestelor medicii de familie a ramas fara rezultate, iar Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) anunța continuarea protestelor. Aceștia spun ca, din 3 ianuarie, nu vor mai acorda servici decontate…