- Parlamentul britanic a respins, marti seara, prin vot, ultima versiune de acord privind Brexit-ul sustinuta de guvernul de la Londra. Premierul Theresa May si-a exprimat regretul fata de rezultat și a precizat ca e posibil sa convoace un nou referendum pe tema Brexit. Acordul revizuit pentru Brexit,…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Premierul britanic a avertizat ca Marea Britanie risca sa ramana in Uniunea Europeana și Brexitul sa nu se faca niciodata daca parlamentarii nu vor vota Acordul propus de guvernul ei. May spune ca o amanare a Brexitului ar putea insemna luni și luni de tergiversare a procesului de ieșire din UE și s-ar…

- ''Este nevoie doar de inca un efort pentru a raspunde preocuparilor specifice ale parlamentului nostru'', a subliniat Theresa May intr-un discurs sustinut in orasul-port Grimsby, unde 70% dintre participantii la referendumul din 2016 au votat pentru iesirea din UE. ''Deci, sa nu dam inapoi ! Sa facem…

- Migratia neta din Uniunea Europeana in Marea Britanie pe un an a fost in septembrie 2018 de 57.000 de persoane, cel mai scazut nivel de dupa 2009, arata cifrele publicate joi de Oficiul National de Statistica (ONS), preluate de BBC News. În schimb, migraţia netă a cetăţenilor…

- Regatul Unit nu va participa la alegerile europene din mai, intrucat va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, a declarat marti secretarul de stat insarcinat cu Brexitul Martin Callanan, raspunzandu-i astfel presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, relateaza Reuters.Presedintele…

- Deputații britanici vor fi privați de vacanțe în februarie pentru a permite adoptarea legislației necesare pentru implementarea Brexitului, programat pe 29 martie, a anunțat joi purtatorul de cuvânt al premierului Theresa May, relateaza AFP.”Suntem hotarâti sa avem totul…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, miercuri dimineața, ca Uniunea Europeana se pregatește pentru un Brexit fara acord și ca principala grija a Bruxellesului este bunastarea cetațenilor UE care traiesc in Marea Britanie. "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea…