Stiri pe aceeasi tema

- Liderul județean al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, a declarat vineri, 17 mai, fix la un an de zile de cand a lasat PSD pentru noul partid, ca se bucura foarte mult pentru decizia luata aratand ca acum in județ ”sunem mulți” Pro Romania avand organizații in toate cele 114 localitați. ”Vreau…

- Liderul județean al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, a ținut sa reaminteasca sucevenilor ca in mandatul sau de președinte al Consiliului Județean, 2012-2016 a realizat cinci mari proiecte cu fonduri europene și anume modernizarea aeroportului, reabilitarea și consolidarea Cetații de Scaun…

- Unul din proiectele de pe ordinea de zi a celei mai recente sedinte a forului decizional judetean, initiat de PNL, a vizat schimbarea din functie a vicelui Nedelcea. Principalele reprosuri aduse lui Nedelcea au vizat starea proasta a drumurilor si situatia precara a AquaCaras. „Tot ce a facut…

- Președintele organizației județene a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, a apreciat faptul ca Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a primit ordinul ”Meritul Sanitar” in grad de Cavaler din partea președinției Romaniei ca o recunoaștere a calitații actului medical insa…

- Liderul județean al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, constata ca despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim se vorbește de un an de zile și nu s-a facut nimic. El considera ca ”suntem departe de a avea un punct de vedere comun al decidenților noștri si nici…

- Primarii municipiilor, orașelor și comunelor buzoiene s-au intalnit, marți, in Sala D.P. Filipescu a Consiliului Județean, pentru a-și da acordul pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ce va permite inființarea/extinderea rețelor de furnizare a gazului natural in județ. Alaturi…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a dat in stamba pe santierul soselei de centura a Sucevei. Intr-un exercitiu de imagine, sub obiectivele camerelor de filmat, politicianul a pus mana pe o lopata si a aruncat pietris la rotile din fata ale unui camion care are tractiune pe…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a ironizat sambata acțiunea președintelui Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care a venit cu lopata sa dea o mana de ajutor pe șantierul șoselei de centura a Sucevei opinand ca este o ”manifestare politica atat de marunta…