- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a facut o gluma despre noul indice IRCC in functie de care se calculeaza ratele creditelor, aratand ca, la fel ca orice medie, reflecta o situatie similara cu cea in care trebuie sa te asezi cu o jumatate de sezut pe un cub de gheata, cu cealalta pe o flacara, iar per…

- Avertisment dur de la Banca Naționala a Romaniei (BNR): instituția condusa de catre Mugur Isarescu se așteapta la o creștere a prețurilor in perioada urmatoare și și-a majorat prognoza de inflație de la 3% la 4,2%. Motivele: stimularea cererii interne peste potențialul economic al țarii noastra și creșterea…

- In februarie, zona euro inregistra o rata a somajului de 7,8%, date ajustate sezonier. Rata de 7,7%, din martie, este cea mai scazuta din septembrie 2008 pana in prezent, potrivit Eurostat.La nivelul Uniunii Europene (UE), rata medie a somajului a fost de 6,4% in martie, in scadere de la…

- Proiectul PSD privind repatrierea rezervei nationale de aur a primit miercuri votul Camerei Deputaților, camera decizionala. Documentul, initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, prevede ca Banca Nationala sa aduca in tara 91,5% din aurul depozitat in strainatate, respectiv peste 55 de tone de aur.…

- Aproximativ 825.000 de persoane au dobandit in 2017 cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, in scadere fata de 995.000 de persoane in 2016 si 841.000 in 2015, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Din totalul numarului de persoane…

- La inceputul lunii februarie, guvernatorul Mugur Isarescu comenta ironic acuzatiile care i-au fost aduse pe motiv ca Banca Nationala tine rezervele tarii in strainatate. Miercuri, Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus un proiect de lege care prevede ca 95% din aurul Romaniei sa fie repatriat. Romania…

- Indicele ROBOR, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei ale populației, a crescut joi 3,28%, cel mai mare nivel din ultimele trei luni și jumatate, in vreme ce leul s-a depreciat in fața euro pana la 4,7559 lei, potrivit datelor oficiale prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei…