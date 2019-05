Stiri pe aceeasi tema

- Patru nave comerciale au fost tinta unor "operatiuni de sabotaj" în apropiere de apele teritoriale ale Emiratelor Arabe Unite (EAU), a declarat duminica ministerul de externe al UAE, citat pe Twitter de agentia de stiri WAM. Comunicatul emis de ministerul de interne al UAE precizeaza…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, în contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.

- Statele Unite au trimis un portavion american si grupul acestuia, dar si bombardiere strategice de tip B-52 la Golful Persic din cauza ca iranienii s-au aratat amenintatori, a declarat joi presedintele american Donald Trump, relateaza The Associated Press.

- Iranul este pregatit sa faca fata sanctiunilor impuse de Statele Unite in domeniul petrolier, a declarat luni o sursa din Ministerul Petrolului de la Teheran agentiei de presa semi-oficiale Tasnim, preluate de Reuters. In acelasi timp Gardienii Revolutiei, fortele de elita iraniene, au amenintat din…

- Iranul a reactionat astfel la anuntul ca presedintele american Donald Trump a decis sa nu mai prelungeasca in mai permisiunea temporara acordata importatorilor de a achizitiona petrol iranian fara a se expune sanctiunilor SUA.Sursa Tasnim din Ministerul Petrolului a sustinut ca "indiferent…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters.…