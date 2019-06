Stiri pe aceeasi tema

- Budapesta, 11 iun /Agerpres/ - Echipele de salvare au inceput, marti dimineata, operatiunea de ridicare la suprafata a epavei navei care pe 29 mai s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, 26 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari pierzandu-si viata in acest accident, transmit agentiile…

- Politia din Budapesta a anuntat joi seara ca a fost gasit un al 19-lea corp neinsufletit in urma accidentului de miercurea trecuta de pe Dunare, informeaza MTI.Cea de-a 19-a victima a fost gasita in apele fluviului, in apropierea complexului cultural Balna din sudul capitalei ungare. Putin…

- 7 turisti sud-coreeni au murit si alti 19 sunt dati disparuti dupa ce vasul in care se aflau s-a ciocnit pe Dunare cu un alt vas turistic si s-a rasturnat, a anuntat ministrul de externe sud-coreean. Acestia se aflau pe teritoriul Ungariei intr-un tur turistic. La momentul impactului in Budapesta era…