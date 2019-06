NATO, noi solicitări pentru Rusia. Pot exista represalii Ministrii apararii din tarile membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a examina eventualul raspuns ce ar urma dat Rusiei daca ea refuza sa se conformeze Tratatului INF semnat in 1987, din care SUA au amenintat sa se retraga in luna august, dupa un preaviz de sase luni. Rusia are la dispozitie doar cinci saptamani pentru a 'salva tratatul', a afirmat Stoltenberg in cursul unei conferinte de presa, avertizand ca in caz contrar raspunsul NATO 'va fi unul defensiv, echilibrat si coordonat'. 'Indemnam Rusia sa adopte calea responsabila, dar nu am vazut niciun indiciu ca Rusia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

