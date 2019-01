NATO acuza Rusia ca are un arsenal ascuns si poate ataca fulgerator Europa! Moscova reactioneaza invocand rachetele din Romania!

NATO acuza Rusia ca are un arsenal ascuns si poate ataca fulgerator…

Alianta Nord-Atlantica va aplica masuri defensive „proportionate” pentru a contracara actiunile Rusiei, care incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea unor sisteme de rachete nucleare – cum ar fi cele din Ucraina – care pot fi folosite impotriva Europei, afirma Jens Stoltenberg, secretarul general NATO. In replica, rusii sustin ca, de fapt, nu fac decat sa se apara de amenintarea instalatiilor balistice din Romania. Discutiile purtate la Davos pe tema dezarmarii au esuat, in conditiile in care reprezentantii NATO si cei ai Rusiei s-au acuzat reciproc de incalcarea Tratatului…