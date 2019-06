Mureş: Un urs a alergat prin curtea şcolii din Breaza în timp ce elevii erau la ore Locuitorii din comuna Breaza sunt ingroziti de faptul ca, recent, un urs a fost filmat de o camera de supraveghere in timp ce alerga prin curtea Scolii Gimnaziale din centrul localitatii, in timp ce elevii erau la ore si il priveau pe geam. "A fost un incident cu un urs care a traversat curtea scolii. Era la ora 10,40-10,45. A venit de pe drumul din spate, dintre blocuri, a rupt gardul din spate si a traversat pur si simplu curtea scolii fugind mai departe, spre padure. Era speriat pentru ca s-a intalnit cu o masina pe sosea, altfel ajungea in intersectie. Daca mai intarzia cateva minute, surprindea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

