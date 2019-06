Stiri pe aceeasi tema

- Italia va organiza Jocurile Olimpice de iarna din 2026. Milano si Cortina d'Ampezzo sunt orasele in care se vor desfasura competitiile. Totul s-a decis luni, in urma votului Comitetului International Olimpic. In cursa s-a aflat si Suedia (Stockholm). Italia a obtinut un avantaj dupa un raport de evaluare,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a decis, astazi, ca editia Jocurilor Olimpice de iarna din 2026 sa se dispute in orasele italiene Milano/Cortina d'Ampezzo, invingand astfel dosarul oraselor suedeze Stockholm/Are.

- Comitetul Olimpic International, intrunit, luni, la Lausanne, a atribuit organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2026 orasului Milano si statiunii Cortina D'Ampezzo. Italia primeste o noua editie a JO de iarna la 20 de ani dupa ce a organizat competitia de la Torino.Ceremonsia de deschidere…

- Orasele italiene Milano/Cortina d'Ampezzo vor gazdui Jocurile Olimpice de iarna din 2026, a decis luni Comitetul International Olimpic (CIO), ce a programat cea de-a 134-a sa sesiune la Lausanne, informeaza...

- Italia, cu Milano/Cortina d'Ampezzo, si Suedia, cu Stockholm/Are, sunt cele doua candidaturi ramase in cursa pentru gazduirea JO de iarna 2026, dupa mai multe abandonuri pe parcurs, decizia finala urmand sa se ia luni, la ora 19:00 (ora Romaniei), cu

- Italia, cu Milano/Cortina d'Ampezzo, si Suedia, cu Stockholm/Are, sunt cele doua candidaturi ramase in cursa pentru gazduirea JO de iarna 2026, dupa mai multe abandonuri pe parcurs, decizia finala urmand sa se ia luni cu prilejul a 134-a sesiuni a Comitetului

- Atacantul echipei nationale de tineret a Romaniei, Andrei Ivan, este convins ca formatia pregatita de Mirel Radoi are sansa de a ajunge in primele 4 echipe la Campionatul European U21 din Italia si San Marino si sa obtina dreptul de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Sper sa…