Stiri pe aceeasi tema

- "Eu as redefini aceste masuri. Suntem in faza finala. Vor fi anuntate intr-un timp nu prea indepartat. Am discutat si cu industria. Am discutat si cu alti factori de decizie in Romania si as redefini. Noi ne gandim la o orientare pe baze sanatoase a creditarii. E spre binele consumatorilor, utilizatorilor…

- "Eu as redefini aceste masuri. Suntem in faza finala. Vor fi anuntate intr-un timp nu prea indepartat. Am discutat si cu industria. Am discutat si cu alti factori de decizie in Romania si as redefini. Noi ne gandim la o orientare pe baze sanatoase a creditarii. E spre binele consumatorilor, utilizatorilor…

- Faptul ca deprecierea cursului de schimb euro-leu cu patru bani provoaca ingrijorare este semn ca am progresat foarte mult, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Suntem incapatanati si nu facem prognoze de curs, dar pot sa fac o gluma. Depinde cum…

- "Accesul cetațenilor romani rezidenți in Romania la servicii de baza bancare in alte state ale Uniunii Europene este restricționat și cetațenii romani rezidenți in Romania nu pot sa iși deschida nici macar un cont de basic in alt stat UE fara a fi rezidenți in statul respectiv", susține senatorul PNL,…

- "Am discutat si cu bancile. Ne uitam la date. Sub nicio forma nu vrem sa sugrumam cresterea creditului si nici cresterea economica. Sub nicio forma. Ne uitam la experienta altor tari", a raspuns Isarescu.Potrivit acestuia, masura va fi gata in aceasta vara, insa, cum "vara in Romania se…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare,…

- Principalul factor care limiteaza creditarea in Romania este incertitudinea legislativa, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. El a subliniat ca stimulii fiscali nu pot continua la infinit, intrucat corelatia intre cat incasezi si cat cheltui, mai devreme…