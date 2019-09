Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii de 6, 8 și 10 ani au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, dupa ce au fost raniți intr-un accident produs chiar de catre șoferul care conducea autoturismul in care se aflau cei trei.Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, in timp ce un barbat de 39 de ani ...

- Constantin Dancu, șeful IPJ Constanța, a fost ranit in urma unui accident care a avut loc sambata, in Mangalia. Acesta se afla pe motocicleta cand a fost lovit de o mașina condusa de un barbat in varsta de 78 de ani. Potrivit ct100.ro, șoferul mașinii nu a respectat semnificația indicatorului Oprire…

- O mașina s-a rasturnat intr-un șanț, in apropierea intrarii in Timișoara, dinspre Șag. Din primele informații, accidentul s-a produs din cauza unui șofer de TIR care nu s-a asigurat la un viraj la stanga, iar conducatorul ... The post Mașina rasturnata la intrarea in Timișoara, dupa ce un TIR nu a acordat…

- Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Șoferul acesteia, un barbat de 27 de ani, a vrut sa vireze la stanga in intersecția strazii Ciprian Porumbescu cu Bulevardul Constantin Brancoveanu și l-a lovit pe ... The post Motociclist ranit in intersecție, la…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, astazi, pe strada Circumvalațiunii din Timișoara. Un șofer, in varsta de 69 de ani, care se indrepta spre bulevardul Cetații, a vrut sa treaca de pe prima banda pe a doua, dar nu s-a asigurat. L-a lovit pe un motociclist, in varsta de 29 de ani, care circula…

- Un tanar de 18 ani, care conducea o motocicleta, a fost ranit grav intr-un accident rutier petrecut miercuri la Sebeș. O mașina nu i-a dat prioritate, in intersecție. Tanarul nu avea permis corespunzator categoriei de vehicul pe care-l conducea. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 9.00, un barbat…

- Incident, vineri seara, in municipiul Sibiu, pe bvd Vasile Milea: o autospeciala Dacia Logan, aparținand Politiei Municipiului Sibiu, a patruns in intersecția cu str. N. Iorga avand semnalele acustice și luminoase in funcțiune. Read More...

- Un tânar de 33 de ani a înjunghiat mortal, miercuri dimineața, un barbat în orașul Faget, iar pe soția acestuia a ranit-o grav. Acesta a fugit și a ranit un alt barbat într-un sat din apropiere, fiind cautat de polițiștii din Timiș la ora transmiterii acestei știri. …