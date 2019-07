Motociclist accidentat la ieșirea din Timișoara Un motociclist a ajuns in șanțul de pe marginea șoselei, la ieșirea din Timișoara spre Arad. El a fost accidentat de o mașina al carei șofer nu s-a asigurat la sichimbarea direcției de mers. The post Motociclist accidentat la ieșirea din Timișoara appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

