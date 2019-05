Stiri pe aceeasi tema

- Grupul, care include lanțul italian Jamie, Barbecoa și Fifteen, a fost redus de la 25 de restaurante la trei. Dispariția restaurantelor face parte dintr-o tendința mai larga, potrivit statisticilor firmei de date CGA. Lanțurile au inregistrat o scadere cu 1,1% a numarului de restaurante in…

- Lantul de restaurante al celebrului chef britanic Jamie Oliver a intrat marti în faliment, punând în pericol circa 1.300 de locuri de munca din cele 25 de localuri din Marea Britanie, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters, Press Association si DPA

- Lantul de restaurante al celebrului chef britanic Jamie Oliver a intrat marti in faliment, punand in pericol circa 1.300 de locuri de munca din cele 25 de localuri din Marea Britanie, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters. Jamie Oliver, 43 de ani, a devenit o figura bine cunoscuta in Marea Britanie…

- Lantul de restaurante al celebrului chef britanic Jamie Oliver a intrat marti in faliment, punand in pericol circa 1.300 de locuri de munca din cele 25 de localuri din Marea Britanie, relateaza Reuters, Press Association si dpa, potrivit AGERPRES.

- Celebrul chef britanic Jamie Oliver s-a declarat “intristat”, dupa ce lanțul sau de restaurante a intrat sub administrare speciala, pas premergator falimentului, scrie BBC. Grupul său de restaurante - între care Jamie's Italian, Barbecoa și Fifteen, a intrat sub administarea…

- Cunoscutul chef Jamie Oliver a anunțat ca este ”trist”, dupa ce lanțul sau de restaurante a intrat in insolvența, punand in pericol 1.300 de locuri de munca. In total, 25 de restaurante sunt afectate,...

- Celebrul chef britanic Jamie Oliver s-a declarat “intristat”, dupa ce lanțul sau de restaurante a intrat sub administrare speciala, pas premergator falimentului, scrie BBC. Grupul de restaurante - între care cele cu mâncare italiană, Barbecoa și Fifteen, a intrat sub…

- Grupul auto american Ford a decis extinderea productiei de vehicule electrice, pe fondul cresterii rapide a pietei.Ford va investi aproximativ 900 de dolari in noile capacitati de productie de la fabrica sa din Michigan, unde va crea aproximativ 900 de locuri de munca pana in 2023.