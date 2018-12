Stiri pe aceeasi tema

- Surse de la Palatul Victoria au relatat, pentru stiripesurse.ro, faptul ca Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a demisionat vineri, imediat dupa o ședința de guvern tensionata. Motivul demisiei ar fi reprezentat de lipsa de susținere in pregatirea și exercitarea Președinției…

- Ministrul de externe grec, Nikos Kotzias, si-a prezentat miercuri demisia dupa o disputa in guvernul de coalitie condus de Alexis Tsipras in legatura cu acordul recent privind redenumirea statului Macedonia, au informat serviciile prim-ministrului elen, relateaza AFP si Reuters.'Premierul…

- Marieta Safta a demisionat din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, au precizat luni, pentru AGERPRES, surse din MJ. Motivul demisiei ar fi faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul…

- Secretarul de stat in Ministerul Justitiei Marieta Safta, cea care avea in subordine Directia Avizare Acte Normative, a demisionat. Informatia a fost confirmata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Demisia vine in ziua in care Guvernul a adoptat OUG pe Legile Justitiei.

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de urgenta privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor, revenindu-se la forma anterioara a reglementarii. Valentin Popa a demisionat din functia de ministrul Educatiei din cauza refuzului asumarii acestei OUG.

- Valentin Popa a demisionat, joi, 27 septembrie, din functia de ministru al Educatiei, dupa ce in cursul diminetii a avut loc o discutie la Palatul Parlamentului cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Acesta a declarat, pentru MEDIAFAX , ca a demisionat deoarece nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare…