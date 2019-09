Stiri pe aceeasi tema

- MARAMURES: Mandate de executare a unei pedepse privative de libertate, puse in aplicare de polițiști La data de 16 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate emis de Judecatoria…

- Un barbat de nationalitate romana in varsta de 49 de ani a fost condamnat pe viata la inchisoare de un tribunal din Marea Britanie. Romanul a fost inchis pentru un viol, dar era recidivist, iar judecatorii l-au considerat un pericol pentru societate.

- Un american din Alabama, condamnat la inchisoare pe viața, in 1983, pentru furtul a 50 de dolari și 75 de cenți, va putea fi eliberat, dupa 36 de ani de pușcarie, ca urmare a modificarilor legislației penale, informeaza Time.

- Un roman in varsta de 24 de ani a fost condamnat la inchisoare cu executare, in Italia, dupa ce a cumparat o bicicleta despre care stia ca era furata. Intors acasa, in Blaj, tanarul a fost saltat de Politie si bagat in inchisoare. Marti, politistii IPJ Alba l-au depistat si incatusat pe tanarul de 24…

- Un tanar din județul Salaj, de 23 de ani, care poseda doua mandate de executare a pedepsei inchisorii a fost identificat de polițiști. Polițiștii de investigații criminale impreuna cu cei de acțiuni speciale, au pus in aplicare un doua mandate de executare a pedepsei emise de Judecatoria Sibiu pe…

- O instanta federala din districtul newyorkez Brooklyn l-a condamnat miercuri pe liderul cartelului criminal mexican Sinaloa, Joaquin Guzman, cunoscut ca El Chapo, la inchisoare pe viata, plus 30 de ani, pentru trafic de droguri si mai multe conspiratii in vederea comiterii unor crime, transmite Reuters.…

