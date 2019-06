Moțiunea de cenzură. Șerban Nicolae: Vot fraudat. Există dovezi! "Am sa spun ceva. Eu cred ca nu vor vota o buna parte din parlamentarii PRO Romania aceasta motiune si am si motive sa sustin acest lucru. De altfel, eu voi lua cuvantul maine din partea PSD si voi spune cateva lucruri legate de textul acestei motiuni. Deocamdata, dau asa o tema de gandire pana maine. De exemplu, motiunea incepe prin a vorbi de faptul ca 6,5 milioane de romani ar fi dat un vot pe motiunea de cenzura impotriva guvernului. Dincolo de judecata asta intortocheata si interpretarea asta alambicata, 7,4 milioane de romani au votat la intrebarea "Sunteti de acord cu demiterea lui Traian… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

