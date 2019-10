Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, joi, pentru citire motiunii de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!". Opozitia a reusit, miercuri, sa invinga, la vot, PSD-ul si sa schimbe votul pe motiune de sambata, pentru joia viitoare. Presedintele…

- Conducerea Parlamentului a fost convocata, miercuri, de la ora 10,30, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura. Deja, o prima sedinta a fost suspendata, marti seara, din lipsa de cvorum, Opozitia acuzand PSD-ul ca vrea sa impuna votul la motiune intr-o zi de week-end. Liderii Opozitiei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat ca, din lipsa de cvorum, marti seara nu a putut fi stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse de Opozitie.Liderii Opozitiei au criticat convocarea Birourilor permanente marti seara, imediat dupa…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament. Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale,…

- "Nu vom intra la guvernare. Probabil ca PNL va trebui sa faca un guvern minoritar si sigur ca vor trebui sa aiba loc discutii cu privire la ceea ce se angajeaza in continuare acest guvern care va trebui sa primeasca votul in Parlament. (...) I-am rugat pe colegii mei sa reflecteze la modul foarte…

- Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL au acceptat sa voteze la vedere in momentul in care moțiunea va fi dezbatuta in Parlament, a anunțat Adrian Oros, vicepreședinte al PNL. PNL, USR, PMP, UDMR, ALDE, cat și o parte a grupulului parlamentar al minoritaților…

- Chiar daca PNL a reusit sa stranga mai multe semnaturi decat numarul de voturi necesare pentru a trecere motiunea de cenzura, presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, nu crede ca Guvernul Dancila va cadea. Acesta scoate in evidenta si faptul ca Opozitia nu are un proiect…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite reprezentantilor din Opozitie ca motiunea de cenzura nu va trece, el sustinand ca este mult mai usor sa strangi semnaturi decat sa convingi parlamentari sa fie in sala si sa voteze. "Motiunea nu trece! In urmatoarele zile vom asista cum opozitia…