- Parlamentarii s-au intalnit, joi, in ședința camerelor reunite, pentru a dezbate și supune la vot moțiunea de cenzura lansata de mai multe partide, prin semnaturile a 237 de parlamentari, impotriva Guvernului Dancila. Dupa exercitarea votului, Guvernul condus de Viorica Dancila (PSD)…

- Viorica Dancila a facut un apel catre Klaus Iohannis. ”Toate partidele s-au unit pentru a trece moțiunea. Au fost și colegi din PSD care au tradat. Nu este o problema. Am indeplinit ce am avut de indeplinit. Am reușit sa indeplinim foarte multe obiective din programul de guvernare. Fac apel…

- BREAKING NEWS | Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost adoptata! Drept urmare, Guvernul va fi demis! Cum motiunea de cenzura intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent” a primit votul in Parlament, se va retrage votul de incredere al Legislativului…

- Viorica Dancila i-a chemat pe toți parlamentarii PSD la o discuție informala, departe de ochii presei, susține Romania TV. Intalnirea are loc in aceasta seara la Vila Lac 1. Conform sursei citate se va face o ”ultima numaratoare” inaintea votului pentru moțiunea de cenzura ce va acea loc…

- "Lucrul cel mai important pentru Romania, la ora actuala, este pastrarea unui echilibru si a unei functionari normale a statului. Cred ca este mult mai bine sa avem un guvern care sa isi duca mandatul pana la capat si sa fie responsabil in fata alegatorilor la alegerile de anul viitor", a declarat…

- Fostul europarlamentar PSD Catalin Ivan, in prezent candidat la Presedintia Romaniei din partea Partidului Alternativa pentru Demnitate Nationala, considera ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila nu este nici oportuna, nici nu va produce o schimbare reala. Acesta este de parere ca opozitia…

- In asteptarea motiunii de cenzura... Foto arhiva Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa la Parlament la începutul saptamânii viitoare. Liberalii au depasit numarul de semnaturi necesare pentru demiterea Cabinetului Vioricai Dancila,…

- "Am spus foarte limpede ca PNL e pregatit in orice moment sa iși asume guvernarea, Preferam ca acest lucru sa se produca dupa alegeri anticipate. Alegeri anticipate și punem in loc un parlament legitim care sa permita o majoritate pro democratica", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, la Digi…