Moţiune de cenzură. Alina Gorghiu: Exploatăm constructiv situaţia din PSD "Este un calcul pe care-l facem in mod constant. Se fac de cateva saptamani discutii, negocieri cu toate grupurile parlamentare, cu toti parlamentarii, care in acest moment si-au exprimat sau inca nu si-au exprimat optiunea de a sustine o motiune de cenzura. Se va depune, fiind singura posibilitate intr-o sesiune, avem un singur glont de tras, o singura motiune de cenzura, se va depune atunci cand mizam pe un numar suficient de voturi pentru ca aceasta motiune de cenzura sa fie un succes. Pentru ca daca nu ne uitam la succesul unei astfel de motiuni absolut necesara acum, degeaba o depunem",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

