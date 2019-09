Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda dorește o ieșire ordonata din Uniunea Europeana, dar Marea Britanie nu a reușit momentan sa faca propuneri pentru modificarea acordului, a declarat Simon Coveney, ministrul irlandez de Externe, scria Mediafax citând Reuters. „Ne dorim un acord, dar trebuie sa ajungem la el printr-o…

- „Unele persoane nu ma vor ierta pentru ca am organizat acel referendum. Alții nu ma vor ierta pentru ca l-am organizat și l-am pierdut. Exista, desigur, și oameni care au dorit un referendum și au dorit ieșirea din Uniunea Europeana și care sunt bucuroși ca am facut aceasta promisiune și am respectat-o”,…

- Negociatorul-sef european pe tema Brexit, Michel Barnier, a declarat sâmbata ca Blocul comunitar nu va schimba acordul privind ieșirea Marii Britanii din UE și ca "nu este optimist" în privința evitarii unui scenariu fara înțelegere, relateaza site-ul postului France 24,…

- O petiție online împotriva suspendarii Parlamentului de la Londra a fost semnata de aproape un milion de persoane, scrie Mediafax, citând Euronews.„Parlamentul nu trebuie suspendat sau dizolvat decât daca perioada privind Articolul 50 a fost extinsa sau daca intenția Marii…

- Jean-Claude Juncker, presedintele în functie al Comisiei Europene, i-a reiterat marti seara premierului britanic, Boris Johnson, ca Acordul Brexit nu va fi renegociat si ca sustinerea tarilor Uniunii Europene pentru Irlanda este "constanta", potrivit Mediafax.Jean-Claude Juncker…

- Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, i-a reiterat marti seara premierului britanic, Boris Johnson, ca Acordul Brexit nu va fi renegociat si ca sustinerea tarilor Uniunii Europene pentru Irlanda este "constanta". Jean-Claude Juncker a avut o conversatie prin telefon…

- Liderul britanic a declarat ca cetatenii UE vor primi „certitudinea absoluta” ca vor putea ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Johnson a reiterat „angajamentul absolut” de retragere a Marii Britanii din UE cel tarziu pe 31 octombrie 2019. „Vom face Marea Britanie cea mai mareata natiune de pe pamant”,…

- Jeremy Corbyn, liderul opozitiei laburiste din Marea Britanie, a contestat, marti, modul în care Boris Johnson a fost ales prim-ministru, cerând organizarea unui scrutin parlamentar anticipat, relateaza Mediafax."Boris Johnson a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri…