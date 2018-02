Stiri pe aceeasi tema

- Forțele americane au ucis zeci de luptatori mercenari ruși saptamâna trecuta, în ceea ce se contureaza a fi cea mai sângeroasa confruntare dintre cele mari puteri internaționale din Razboiul Rece și pâna acum.

- Un avion de tip An-148 s-a prabușit in Federația Rusa, la puțin timp dupa decolare, potrivit agențiilor internaționale de presa. Aparatul avea la bord 71 de persoane, inclusiv membrii echipajului și facea legatura intre Moscova și nordul Kazahstanului. Stirea Avion civil rus cu 71 de persoane la bord…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters.

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului…

- Pilotul avionului fortelor aeriene ruse doborat sambata deasupra Siriei s-a sinucis cu o grenada pentru a nu fi capturat, a comunicat luni Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa. Pilotul, maiorul Roman Filippov, s-a catapultat din avion sub un tiruri intense ale insurgentilor, a fost inconjurat…

- Ministerul rus al Apararii l-a decorat pe maiorul Roman Filipov, pilotul avionului SU-25 doborat sambata de rebelii jihadisti in Siria, cu ordinul Erou al Rusiei, afirmand ca acesta, dupa ce s-a catapultat, s-a luptat cu islamistii si, cand a fost inconjurat, s-a aruncat in aer cu o grenada.

- Rebeli sirieni au anuntat ca au doborat, sambata, un avion de vanatoare rusesc in nordul-vestul Siriei, precizand ca au capturat si pilotul, informeaza site-ul cotidianului Haaretz, mentionand ca Moscova nu a comentat inca informatiile.

- Eveniment impresionat la Muzeul National din Liban, unde au fost expuse 3 sculpturi antice repatriate de curand din Statele Unite. Operele de arta au fost furate in perioada razboiului civil.Printre piesele expuse se numara un cap de bour vechi de peste 2 mii de ani realizat din marmura.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe responsabilii de atacurile chimice din Siria dupa veto-urile ruse din noiembrie privind continuarea anchetelor internationale, in timp ce ambasadoarea SUA la ONU,…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca 'drone cu incarcatura exploziva' au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, fara a produce victime sau pagube materiale, transmite AFP.'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de…

- In rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, in care a informat despre lipsa daunelor la flotila desfasurata in Siria.…

- Conform afirmatiilor a doua surse europene, Coreea de Nord a fost aprovizionata de nave rusesti cu produse petroliere, prin incalcarea dispozitiilor adoptate de ONU. Sambata, Ministerul rus al Afacerilor Externe a dat asigurari ca Moscova respecta aceste sanctiuni, potrivit Rador care citeaza Le Temps.

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Explozia care a avut loc aseara intr-un supermarket din Sankt Petersburg a fost comisa de un terorist. Declarația a fost facuta de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Moscova, in cadrul unei ceremonii de decorare a militarilor care au luptat in Siria.

- Facțiuni ale opoziției siriene au respins propunerea Rusiei de a participa la o reuniune organizata de aceasta țara in orașul Soci, in luna ianuarie. Reprezentanții opoziției sunt de parere ca autoritațile de la Moscova doresc sa submineze procesul de pace care are loc la Geneva sub auspiciile ONU.…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Gruparile de rebeli din Siria au respins conferinta pentru pace, planificata de Rusia la Soci, argumentand ca Moscova incearca sa inlocuiasca procesul de pace coordonat de ONU la Geneva si acuzand statul rus pentru comiterea unor crime de razboi in regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia si-a incheiat retragerea partiala a trupelor desfasurate de doi ani in Siria, anuntata la jumatatea lui decembrie, la ordinul presedintelui Vladimir Putin, a anuntat vineri ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, relateaza AFP.”Ordinul dumneavoastra cu privire la retragerea fortelor…

- Spionii rusi au dejucat peste 60 de atentate teroriste in Rusia anul acesta, ii lauda Vladimir Putin, scrie The Associated Press, potrivit News.ro . Fosta politie secreta bolsevica Ceka si succesorii ei, precum KGB, sunt o ”parte inalienabila a istoriei noastre”, a declarat miercuri presedintele rus…

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.

- ISIS a avertizat, intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, ca va realiza operațiuni pe teritoriul american. Au aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe operațiuni pe…

- ''Nu au existat reduceri semnificative ale efectivelor forțelor ruse dupa anunțurile anterioare privind planificata retragere din Siria'', a declarat maiorul Adrian Rankine-Galloway, purtator de cuvant al Pentagonului.Președintele Vladimir Putin a ordonat luni, cu prilejul unei vizite surpriza…

- Pas cu pas, Rusia impinge Statele Unite din Orientul Mijlociu, atragand tot mai multe state din regiune de partea sa. Incurajat de succesul militar din Siria, Vladimir Putin se pregateste sa deschida noi fronturi. Consolidarea relatiilor cu Egiptul, dar si cu Turcia ii fac pe analisti sa spuna ca Moscova…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- Egiptul si Rusia au semnat luni, la Cairo, contractul final in vederea construirii primei centrale nucleare egiptene, in nordul tarii, relateaza AFP. Contractul, semnat in prezenta presedintilor Vladimir Putin si Abdel Fattah el-Sisi, aproba un acord pe care cele doua tari l-au incheiat in noiembrie…

- Scandalul de dopaj care a dus la excluderea Rusiei de la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, ar trebui sa fie o lecție pentru toți cei care încearca sa ghiceasca viitorul Rusiei, scrie Todd Wood, jurnalist la The Washington Times, scrie paginaderusia.ro Daca citim printre rânduri,…

- In luarile de poziție ale capului Bisericii Ortodoxe Romane din timpul vizitei in Federația Rusa, acesta a evitat sa discute despre mesajul pe care oficialii de la Kremlin l-ar fi dorit propagat in lumea creștina, ca razboiul din Siria a fost oprit de intervenția lui Vladimir Putin

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- Rusia se pregatește sa reduca trupele sale in Siria, iar retragerea va avea loc pe masura ce acestea vor fi gata s-o faca, a declarat Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate rus, citat de Interfax. Anterior, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat finalizarea iminenta a operațiunii…

- Secretarul Consiliului Securitatii Rusiei, Nikolai Patrusev, a declarat joi ca Moscova pregateste deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agentiile de presa ruse, citate de...

- Copiii din Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli si aflata sub asediu la periferia capitalei Damasc, se confrunta in prezent cu cea mai grava criza de malnutritie din Siria de la inceputul razboiului in 2011, a anuntat miercuri UNICEF, relateaza AFP. 'Un studiu efectuat in Ghouta de Est la…

- Oficialii rusi au declarat vineri ca sunt gata sa sustina prelungirea acordului convenit anul trecut de principalii producatori mondiali de petrol vizand reducerea livrarilor, la mai putin de o saptamana inainte de urmatoarea reuniune ministeriala a Statelor Exportatoare de Petrol OPEC , informeaza…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a afirmat ca Rusia va discuta, la reuniunea OPEC din 30 noiembrie, detaliile unei eventuale prelungiri a acordului convenit anul trecut, dar nu a precizat cu cat ar urma sa fie prelungit acest acord, care este programat sa expire in luna martie 2018."Țintele…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit marti cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre importanta procesului de instituire a pacii si de solutionare a razboiului civil din Siria, se arata intr-o declaratie a Casei Albe, potrivit Reuters.

- 'Faza activa a operatiunii militare' in Siria, unde armata rusa intervine in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, 'se incheie', a anuntat marti seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Faza activa a operatiunii militare in Siria se incheie.…

- Investigatia internationala cu privire la cine se face vinovat de atacurile chimice din Siria a luat final, vineri, dupa ce Rusia a blocat pentru a treia oara in aceasta luna incercarile Natiunilor Unite de a reinnoi acnheta, pe care Moscova a catalogat-o ca avand defecte, relateaza Reuters.

- Eliminarea ultimelor puncte de rezistenta ale Daesh-Stat Islamic din Irak si Siria a redeschis cutia Pandorei in ce priveste perspectivele de evolutie a conflictului tip razboi civil in Siria. Dar un razboi civil care nu mai seamana nici a Primavara Araba de acum 6 ani, cand dictatura lui Al Assad era…

